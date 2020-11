Olsberg-Bigge: „Heißer Kalli“ gibt es im Lockdown zu Hause

Olsberg-Bigge. Im Hotel-Restaurant Schettel in Olsberg-Bigge steht Ludger Schettel während des Lockdowns am Herd und bereitet Gerichte für zuhause zu.

Für die Restaurants der Initiative Westfälisch Genießen heißt es nun „Ärmel hochkrempeln“ und „Jetzt erst recht“. So haben sich die Köche und Gastronomen der 25 beteiligten Häuser überlegt, wie sie ihren Gästen und anderen Genießern auch in dieser Zeit eine leckere herbstlich-winterliche Regionalküche servieren können – nur eben nicht im Restaurant, sondern für den heimischen Küchen- oder Wohnzimmertisch. Mit dabei ist das Hotel-Restaurant Schettel aus Olsberg-Bigge .

To Go-Spezialität mit Bigger Bezug

Im Hotel-Restaurant Schettel steht Ludger Schettel deshalb auch während des Lockdowns am Herd und bereitet leckere Gerichte Genießen zuhause zu . Zum Beispiel seinen Namensvetter, den „heißen Ludi“, einen saftigen Burger. Dem Bigger Ortsvorsteher Karl-Wilhelm Fischer verdankt eine weitere To Go-Spezialität ihren Namen, denn es ist sein Lieblingsgericht: der „heiße Kalli“, ein Schweineschnitzel mit gebratenen Champignons. Auch verschiedene Salate oder Flammkuchen bietet Familie Schettel jetzt zur Abholung an.

Schild mit dem Schriftzug „Westfälisch Genießen“

Das ovale Schild mit dem Schriftzug „Westfälisch Genießen“ hängt jetzt an den Türen von 25 Häusern, so auch am Hotel-Restaurant Schettel in Olsberg. Es dient dem Gast als sicherer Hinweis, dass er in einem Restaurant westfälisch gut speisen kann.

Neben der Verleihung dieses Gütesiegels gehören die Veröffentlichung von Rezepten und Kochbüchern, Kochkurse und Workshops sowie gemeinsame Presseaktionen und Showkoch-Events zu den Aktivitäten der Initiative. Der Verein ist Herausgeber des „Westfälisch Genießen“-Journals und eines Gastronomie-Führers. Unter dem Dach „Westfälisch Genießen“ präsentieren die beteiligten Köche und Gastronomen die heimische Küche außerdem bei gesellschaftlichen Anlässen und Veranstaltungen der Region und sind als kulinarische Botschafter Westfalens gern auch mal grenzüberschreitend unterwegs.

Ein großes Anliegen ist dem Verein seit vielen Jahren außerdem die Förderung der regionalen Gastgeber von morgen. Hierfür hat die Initiative das Konzept der Westfälisch Genießen Akademie zur Nachwuchsförderung ins Leben gerufen.