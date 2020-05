Olsberg: Audi-Fahrer liefert Polizei rasante Verfolgungsjagd

Olsberg. Polizei und Hubschrauber haben einen Audi-Fahrer von Olsberg über Winterberg bis Usseln verfolgt. Wo die Beamten den Wagen schließlich fanden.

Eine Verfolgungsjagd über Winterberg bis Willingen lieferten sich der Fahrer eines Audis und die Polizei in den frühen Morgenstunden des Sonntags – ohne Erfolg. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und den Fahrer des Wagens.

Auto am Autobahnzubringer aufgefallen

Gegen 3.10 Uhr fiel den Beamten ein Audi RS6 auf, das auf der Fahrbahn der B 480 am Ausgang des Losenberg-Tunnels stand. Der Fahrer bemerkte den heranfahrenden Streifenwagen, beschleunigte den Pkw und fuhr durch den Losenberg-Tunnel entlang der B 480 in Richtung Autobahnzubringer.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Der Audi-Fahrer drehte am Kreisverkehr der Autobahnzufahrt und fuhr über die B 480n zurück. Dort fuhr er über eine rote Ampel und weiter in Richtung Winterberg. In Assinghausen bog der Pkw auf die K 47 ab und fuhr auf der L 743 weiter in Richtung Brilon-Wald. Dabei überholte er einen anderen Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit. Der Fahrer setzte seine Fahrt nach Usseln fort. Dort verloren die Beamten das Auto aus den Augen.

Hubschrauber hilft bei der Fahndung

Im Rahmen der Verfolgungsfahrt befanden sich Streifenbesatzungen der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis und aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg im Einsatz.

Auch ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel NRW wurde zur Fahndung dazugerufen.

Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Beamten den abgestellten schwarzen Audi RS6 in der Hochsauerlandstraße in Willingen.

Eine Absuche nach dem oder den Fahrzeuginsassen in der unmittelbaren Gegend verlief erfolglos. Das Auto wurde beschlagnahmt.

Zeugenangaben bei der Polizei

Zeugen, die Angaben zu der Verfolgungsfahrt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200 in Verbindung zu setzen.