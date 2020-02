Offen für alle: Marsberger Klimaschutzgruppe gegründet

Rund 120 Kinder- Jugendliche und Erwachsene nehmen an der ersten Klima-Demo in Marsberg teil.

Marsberg. Die Klimaschutz-Demo im November war der Auftakt: Jetzt hat sich in Marsberg eine Klimaschutzgruppe gegründet. Sie ist überparteilich.

Im November gab es die erste Marsberger Klimaschutzdemonstration mit rund 120 Teilnehmern. Da vielen von ihnen das bloße Demonstrieren zu wenig ist und sie sich aktiv für den Klimaschutz einsetzen möchten, entstand die Idee, eine Klimaschutzgruppe zu gründen. Jetzt fand das Gründungstreffen der Gruppe im Bleichhhaus statt. Die Klimaschutzgruppe Marsberg ist überparteilich und offen für alle Altersgruppen.

Müllaufräum-Aktion

Die Gruppe will schauen, was jeder Einzelne für das Klima tun kann. Beim Gründungstreffen entstanden dazu bereits viele Ideen. So beteiligt sich die Gruppe unter anderem am 21. März an der Müllaufräumaktion in Niedermarsberg.

Zudem organisiert sie zum internationalen Aktionstag von „Fridays for Future“ am 24. April wieder eine bunte Demonstration in Marsberg.

Weitere Aktionen, wie Treffen mit Discountern und Einzelhändlern, um Lebensmitteln zu sichern und Plastikmüll zu vermeiden, der Besuch von Bio-Höfen und der Aufbau einer informativen Instagram-Seite sind in Planung.

Darüber hinaus möchte die Klimaschutzgruppe bei umweltrelevanten Themen gerne Politik und Verwaltung unterstützen. Zudem sind praktische Einsätze, etwa bei VNV und NABU, oder Baumpflanzaktionen geplant.

Das nächste Treffen der Klimaschutzgruppe Marsberg findet am Montag, 23. März, ab 19 Uhr wieder im Bleichhaus statt. Interessierte jeden Alters sind dazu eingeladen.