Aufgrund der gestiegenen Zahl der Erkrankungen mit dem Coronavirus und der aktuellen Situation werden auch in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg zahlreiche Veranstaltungen abgesagt.

Während z.B. die Ausbildungsmesse in Brilon bereits abgesagt wurde, planen etwa die Veranstalter der Kneipennacht in Brilon oder der Baumesse in Olsberg zunächst weiter.

Ein Überblick die aktuellen Absagen aufgrund der Corona-Krise und alle anderen Entwicklungen.

10. März

Im Hochsauerlandkreis gibt es den den ersten bestätigten Corona-Fall in Sundern. Es handelt sich nach Angaben des Gesundheitsamtes um einen Mann aus dem Stadtgebiet Sundern, der sich bereits in häuslicher Quarantäne befindet. Er war am vergangenen Wochenende aus Ischgl von einem Skiurlaub zurückgekehrt und hat sich vermutlich dort angesteckt. Bislang konnten acht Kontaktpersonen (darunter eine aus dem Kreis Soest) durch das Gesundheitsamt ermittelt werden, für die ebenfalls eine häusliche Quarantäne angeordnet wurde. Der kleine Krisenstab des Hochsauerlandkreises wurde einberufen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Dr. Peter Kleeschulte, Leiter des Kreisgesundheitsamtes, bestätigte, dass eine Krankenhausbehandlung bei dem betroffenen Mann derzeit nicht erforderlich ist.

Eine ganze Reihe von Veranstaltungen wurden am 10. März abgesagt.

DKMS

Die Typisierungsaktion der DKMS, die im Rahmen eines Baby- und Kinderbasars für den 14. März in Hoppecke geplant war, wird wegen des Coronavirus abgesagt. Dies teilen sowohl die DKMS als auch Daniela Osthoff, Mitglied des Basar-Teams in Hoppecke, mit. Aufgrund der aktuellen Situation und der steigenden Zahl der Erkrankten habe man sich in einem langen Gespräch dazu entschieden, wie Daniela Osthoff in einer Mitteilung schreibt.

Am 14. März sollte während des Baby- und Kinderbasars in der Schützenhalle Hoppecke eine Typisierungsaktion für Heinz-Peter Ahshauer stattfinden. Der 62-Jährige Erlinghauser hat Leukämie und eine Stammzellspende ist für ihn die einzige Überlebenschance. Wie berichtet, hatten sich bei der großangelegten Typisierungsaktion Ende Januar in Medebach für Katharina Schmidt und Florian Hellwig 2685 Menschen registrieren lassen. Insgesamt 180.000 Euro konnten als Geldspenden gesammelt werden. Ein Erfolg für alle an Blutkrebs erkrankten Menschen und die Deutsche Knochenmark-Spenderdatei (DKMS) in Köln, der in Hoppecke wiederholt werden sollte. Während die Typisierungsaktion endgültig abgesagt ist, wird der Baby- und Kinderbasar auf den 9. Mai, von 14.30 bis 17 Uhr, verschoben.

VHS

Auch auf das VHS-Programm hat die Corona-Krise Auswirkungen. So hat die Deutsche Rentenversicherung alle Vorträge abgesagt. Das betrifft auch den für morgen, Donnerstag, 12. März, in Marsberg geplanten Abend zum Thema „Todesfall: Versorgt über den Partner“ sowie die am 2. April in Brilon geplante Veranstaltung „Meine Altersvorsorge: Was habe ich schon, was brauche ich noch?“

Die an diesem Wochenende geplante Zwei-Tages-Fahrt nach Hamburg findet jedoch statt. Dazu habe es drei Stornierungen gegeben, so VHS-Leiter Michael Klaucke auf Anfrage der WP. In allen drei Fällen habe es sich um ältere Teilnehmende gehandelt, denen der Arzt aus individuellen Gründen zur Absage geraten habe. An der von Samstag bis Montag stattfindenden Busreise nehmen 21 Personen teil.

Solange es keine behördlich verordneten Maßnahmen gebe, sollen die Kurse unter Berücksichtigung vernünftiger Vorsorge wie gewohnt weiterlaufen. So sei eine Kursteilnehmerin, von der bekannt war, dass sie in Italien Urlaub macht, gebeten worden, die nächsten Kurseinheiten nicht zu besuchen. „Panische Reaktionen“ seien bisher nicht vorgekommen, sagt der VHS-Leiter.

Insgesamt acht Studienreisen und 14 Tagestouren stehen bei der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg in diesem Jahr an, unter anderem nach Jordanien, Madeira sowie durch den Kaukasus. Dabei ist die VHS formal nicht Veranstalter, sondern Vermittler der Reisen.

Second-Hand-Börsen

Auf Empfehlung des Gesundheitsamts haben sich die Teams der Second-Hand-Börse in Medelon und der Kleiderbörse in Züschen entschieden, die am Wochenende anstehenden Börsen wegen Corona abzusagen. Alle Kunden behalten ihre Nummern und melden sich wie gewohnt zu den angegebenen Terminen vor der nächsten Börse. Diese findet in Züschen am 18. und 19. September statt, in Medelon am 24. und 25. Oktober.

Ausbildungsmesse

„Der Termin für die Marsberger Berufs- und Ausbildungsmesse am Dienstag, 24. März, stand als freudig erwarteter Termin in unserem Kalender. Wir haben uns schon sehr auf die Veranstaltung gefreut, leider müssen wir diese nun absagen“, so Michaela Schröder, Geschäftsführerin Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Marsberg. „Aufgrund der unklaren Lage rund um das Corona-Virus, haben wir uns gemeinsam mit unseren Vorsitzenden zu diesem Schritt entschlossen.“

Frühlingsmarkt

„Aufgrund der aktuellen Lage bezüglich der Ausbreitung des Coronavirus haben wir, die Kniffeldamen, uns schweren Herzens entschlossen, den diesjährigen Frühlingsmarkt am 29. März in Hesborn nicht durchzuführen.“ Diese Entscheidung sei den Kniffeldamen nicht leicht gefallen, schreiben sie. Da die Besucher aus einem großen Einzugsgebiet und einige der Aussteller auch aus größerer Entfernung anreisen, soll jedoch kein Risiko eingegangen werden. Der Frühlingsmarkt im nächsten Jahr soll stattfinden.

Benefizkonzert

Das für den 20. März in der Pfarrkirche St. Johannes Ev. Siedlinghausen angesetzte Benefizkonzert fällt wegen der Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus aus.

Lions-Konzert

Der Lions Club Olsberg-Bestwig verschiebt sein Geburtstagskonzert „TriTube“, das am Freitag, 20. März, im Abteiforum der Abtei Königsmünster in Meschede stattfinden sollte. Das Konzert soll im Herbst nachgeholt werden. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Sie können aber auch an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

DLRG-Wettkampf

Die Jugendvergleichswettkämpfe im Rettungsschwimmen, die für den 22. März im Hallenbad Sundern geplant waren, finden erstmalig nach 60 Jahren nicht statt.

9. März

An der Veranstaltung „Brilon blüht auf“ halten die Veranstalter fest. Derzeit wird auch weiterhin mit den Internationalen Hansetagen geplant, die im Sommer rund 100.000 Menschen nach Brilon locken sollen. Das Orga-Team und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch wollen rund um Ostern vermutlich entscheiden, ob die Hansetage tatsächlich stattfinden können.

10. Kalenderwoche

Am Samstag, 4. April ist es wieder soweit, die mittlerweile siebte Kneipennacht steigt in Brilon – vermutlich. Denn die Sorge um das Coronavirus könnte den Veranstaltern noch einen Strich durch die Rechnung machen. Aktuell ist aber geplant, dass das Festival stattfindet. Die Veranstalter wollen aber die Entwicklung abwarten.

Viele weitere Veranstaltungen im östlichen Hochsauerlandkreis fallen dem Coronavirus zum Opfer.

Die Angst vor der möglichen Ausbreitung des Coronavirus sorgt für eine Veranstaltungsabsage in Hallenberg: Die für den 15. März um 11.30 Uhr geplante Vernissage zur Ausstellung „Blühende Landschaften“ im Hallenberger Rathaus wird verschoben.

Die Bilder des Künstlers Bruce Lin, der aus Taiwan stammt und seit 30 Jahren in Rotterdam lebt, werden zwar ab übernächster Woche im Rathaus aufgehängt. „Aber die offizielle Eröffnung planen wir für Juni, wenn sich die Lage hoffentlich wieder beruhigt hat“, sagt Bürgermeister Michael Kronauge mit Blick auf das Coronavirus.

Im Kreis Waldeck-Frankenberg gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall. Bei der erkrankten Person handelt es sich um eine 75-jährige Frau aus dem sogenannten Südkreis - das ist der Großraum Frankenberg. Von „milden Erkältungssymptomen“ ist die Rede.

Grippepatienten und die Intensivstation der Klinik Marsberg dürfen jetzt nur eingeschränkt besucht werden. Grund: Engpässe wegen des Coronavirus.

Nicht bestätigt wird ein Corona-Verdacht in Büren. Zwischenzeitlich waren wegen des Verdachtsfalls das Liebfrauen-Gymnasium geschlossen worden. Das Gymnasium wird auch von Schülern aus Brilon uns Marsberg besucht.

Abgesagt wird die große Ausbildungsmesse für die Städte Brilon und Olsberg, die in der Schützenhalle Brilon stattfinden sollte. Wegen der „unklaren Lage rund um das Coronavirus“ haben sich die Veranstalter zu diesem Schritt entschlossen.

9. Kalenderwoche

Der Vorstand des Kreisschützenbundes Brilon hat die für kommenden Samstag, 7. März, in Scharfenberg angesetzte Kreisversammlung wegen der Corona-Lage abgesagt.

Der Hochsauerlandkreis richtet ein Lagezentrum im Zusammenhang mit dem Coronavirus ein. ein. Wenn es einen Erkrankten im Kreisgebiet geben, würde der Krisenstab im Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen (ZFR) in Meschede-Enste einberufen. Von dort aus wird dann im Zusammenwirken mit verschiedenen Landesbehörden entschieden, ob beispielsweise Schulen und Kindergärten geschlossen werden oder ob Veranstaltungen stattfinden können.

Die Sorge vieler Firmen im Sauerland macht die IHK deutlich. Nach einer Blitzumfrage der IHK Arnsberg unter 750 Unternehmen meldet fast jeder dritte Betrieb unmittelbare Auswirkungen des Virus. Zulieferengpässe, Absatzschwierigkeiten, Ausbleiben von Gästen oder Messeabsagen – die Effekte des aus China stammenden Coronavirus sind vielfältig.