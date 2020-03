Wenn ein Job nicht reicht: Rund 12.200 Menschen im Hochsauerlandkreis sind neben ihrer regulären Arbeitsstelle noch auf einen Zweitjob angewiesen. Damit stieg die Zahl der Zweitjobber innerhalb von zehn Jahren um 45 Prozent, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) jetzt mitteilt. In ganz Nordrhein-Westfalen sind es 762.435 Zweitjobber. Besonders verbreitet sind die Nebenjobs in Restaurants, Gaststätten und Hotels.

Schieflage auf dem Arbeitsmark?

Isabell Mura, Geschäftsführerin der NGG-Region Südwestfalen, spricht von einer Schieflage auf dem Arbeitsmarkt und sieht diese kritisch.

„Im Schatten des Booms der vergangenen Jahre sind viele sozialversicherungspflichtige Stellen entstanden, die oft kaum zum Leben reichen. Nebenjobs müssen dann die Haushaltskasse aufbessern. Aber wer auf einen Zweitjob angewiesen ist, der arbeitet meist am Limit, auf Kosten von Familie, Freunden und Freizeit“, sagt Mura.

Doch die Restaurants und Hotel sind auf die Zweitjobber angewiesen, denn der Fachkräftemangel macht sich auch im Sauerland bemerkbar. „Immer weniger Jugendliche und junge Erwachsene wollen eine Ausbildung in diesem Bereich machen.

Bedarf an Minijobs auch künftig weiterhin groß

Die Minijobs substituieren häufig die Tätigkeiten, die sonst von Azubis ausgeübt werden“, weiß Carina Bauer, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Meschede-Soest. NGG-Geschäftsführerin Mura übt zudem Kritik: „Gastronomen und Bäckermeister, die über den Fachkräftemangel klagen, aber gleichzeitig auf 450-Euro-Kräfte setzen, schneiden sich ins eigene Fleisch.

Minijobber können keine Hotelfachleute ersetzen.“ Fachkräfte gewinne man nur mit ordentlichen Löhnen, die einen Zweitjob überflüssig machen würden.

Carina Bauer glaubt, dass der Bedarf an Minijobs auch weiterhin groß sein wird. „Steigende Löhne beeinflussen das Angebot an Minijobs unserer Meinung nach nicht; die Jobs würden dann vielleicht nicht mehr im Zweitjob, sondern von anderen Menschen in einem Minijob ausgeübt“, so Bauer.

Mehr weibliche Zweitjobber

Die Agentur für Arbeit führt zwar keine besonderen Angebote für Zweitjobs, besetzt die gemeldeten geringfügigen Stellen aber mit Personal. „Ob diese Stellen letztlich im Zweitjob oder geringfügig ausgeübt werden, hängt vom Arbeitnehmer ab“, sagt Carina Bauer.

Info Bessere Löhne und bessere Ausbildung gefordert Über deutliche Lohnerhöhungen verhandelt die NGG aktuell bei Fast-Food-Ketten von McDonald’s bis Vapiano: Statt den Mindestlohn von 9,35 Euro sollen die Beschäftigten in diese Branche künftig mindestens zwölf Euro pro Stunde bekommen. Entscheidend sei aber auch, dass sich Unternehmen stärker um Nachwuchs kümmern. „Eine Lehre im Lebensmittelhandwerk oder im Gastgewerbe kommt für Schulabgänger nur infrage, wenn der Lohn und die Ausbildungsbedingungen stimmen“, macht Mura deutlich.

Laut einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit, die die Arbeitnehmerzahlen in Nordrhein-Westfalen erfasst (2019), sind 54,6 Prozent der Zweitjobber in NRW weiblich; am häufigsten sind 45 bis 55 Jahre alte Personen mehrfachbeschäftigt. 87,8 Prozent der insgesamt 762 435 Menschen mit zwei oder mehr Jobs in NRW stammen aus Deutschland.