Nur wenige Tage in Betrieb und schon demoliert. An der Fahrradakku-Ladestation wurden die Kabel durchtrennt.

Vandalismus Nagelneue Ladestation für Fahrräder in Brilon beschädigt

Brilon. Wer macht so etwas? Die nagelneue Fahrrad-Ladestation hinter dem Briloner Rathaus wurde mutwillig zerstört.

Erst Anfang Dezember hatte die Stadt Brilon mit Stolz über die Neugestaltung des Platzes hinter dem Rathaus berichtet. Hier war an zentraler Stelle eine Fahrradakku-Ladestation eingerichtet und in diesem Zuge auch die Fläche an der Kirchenmauer (Derkere Straße / Petrusstraße) mit einem Trinkwasserspender, sechs Fahrradständern und Sitzmöglichkeit komplett neu gestaltet worden.

Mutwillig beschädigt

Leider wurde die Anlage schon nach kürzester Zeit mutwillig beschädigt. Vier Anschlüsse für die Handyladung wurden fachgerecht abgekniffen und entfernt. Die Ladung eines Handys kann nun nur noch über den USB Anschluss erfolgen.

Der Schaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise, die vertraulich behandelt werden, nimmt die Stadt Brilon unter 02961-794-138 entgegen. Sollten sich die Täter freiwillig melden, sieht die Stadt Brilon von einer Anzeige ab.