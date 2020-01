Mr. Tomm rockt den Hallenberger Neujahrsempfang

Der ganze Schmalz des Eros Ramazzotti, gefolgt von Nuschelpapst Herbert Grönemeyer und dem stets gechillten Udo Lindenberg. Gleich darauf beide Kings, Elvis Presley und Michael Jackson, mitsamt Tolle und Moonwalk. Zwischendurch, „damit Sie glauben, dass ich singen kann“, ein inniges „Nessun dorma“ aus der Oper Turandot.

Nächster Auftritt: Joe Cocker. Stocksteif, schwer atmend und mit rudernden Armen fleht er: „Unchain my heart“. Spätestens hier biegen sich die Zuschauer vor Lachen im Sitz.

Es ist einfach köstlich, wie präzise der Stimmenimitator und Parodist Mr. Tomm Stimme, Optik und Schwächen der großen Stars aufs Korn nimmt. Nur jeweils wenige Sekunden nimmt er sich Zeit, mit minimalen Requisiten in die jeweils nächste Rolle zu schlüpfen, und trifft erstaunlich genau sowohl den Bass eines Cocker als auch den hohen Jodler eines Bergmädels mit Zöpfen.

Kurzum: Seinem Ruf, für den Neujahrsempfang wirklich sehenswerte Künstler auf die Bühne zu holen, blieb Bürgermeister Michael Kronauge auch bei seiner Dernière treu.

Dabei hatte der Rathauschef, der am Donnerstag den Neujahrsempfang moderierte, den Stimmenimitator und Parodisten Mr. Tomm vorher nicht einmal live gesehen. „Das ist ganz gegen meine Gewohnheit, aber der Tipp war goldrichtig!“

Hallenberger „Perspektivwechsel“ zu Beginn

Es war Hallenbergs 19. Neujahrsempfang und für Kronauge der letzte als Bürgermeister, da er bei der Kommunalwahl nicht mehr kandidieren wird. Begrüßt hatte er die gut gefüllte Halle mit einer auf Hallenberg umgetexteten Version des Gedichts Perspektivwechsel von Iris Macke.

Ebenso wie das Original las es sich wie eine Ode an den fortgeschrittenen Pessimismus – bis man den Text umgekehrt, von unten nach oben, liest und er plötzlich eine genau gegenteilige, positive und hoffnungsvolle Aussage bekommt. „Heutzutage wird schnell kritisiert“, so Kronauge, „oft von solchen, die man nie gesehen hat, wenn es darum ging, etwas für die Stadt zu tun.“

In seinem Rück- und Ausblick auf 2019 und 2020 erinnerte der langjährige Bürgermeister an viele Feste und frohe Momente, wie die Einweihung des neu gestalteten Burgplatzes, an die von vielen Ehrenamtlichen des BRC organisierte Rodel-WM, eine erfolgreiche Freilichtbühnensaison, die Eröffnung des neuen Discounters, die erste Musical Night und das Weihnachtskonzert Flo&Friends, das erste Bier aus rein Hallenberger Zutaten und – wie immer – mehrere Kunstausstellungen in Rathaus und Kump, darunter diesmal prominent die Kultcomics „Fix und Foxi“ und die Bilder von Frank Zander.

Doch auch Streitpunkte und traurige Ereignisse prägten das Jahr. Besonders der Unfalltod des stellvertretenden Bürgermeisters Alexander Berkenkopf kurz vor Ostern war ein Schock für viele. Kronauge würdigte den Verstorbenen als einen, „der kein Kirchturmdenken gekannt“ habe.

Für Konflikte sorgen weiterhin die Pläne für den Windpark zwischen Liesen und Züschen. Dort soll 2021 gebaut werden. Er sei aber optimistisch, dass es dazu nicht komme, auch wenn 80 Prozent der Waldbesitzer inzwischen Vorverträge für eine Verpachtung abgeschlossen hätten. „Wir haben im Stadtgebiet einfach keine geeigneten Flächen.“

Die Insolvenz des Winterberger Krankenhauses bereite auch Hallenberg große Sorgen. Nicht nur, weil 18 der über 200 Mitarbeiter von dort kommen, sondern vor allem wegen der Ängste um eine möglicherweise verschlechterte Gesundheitsversorgung. „Winterberg ohne das Krankenhaus, das kann man sich einfach nicht vorstellen.“

Hallenberger Großprojekte für 2020

2020 werden mehrere Großprojekte in Angriff genommen. Nachdem der Bebauungsplan inzwischen rechtskräftig ist, soll dieses Jahr das Ferienresort Bergdorf Hallenberg entstehen. Zwar nur etwa halb so groß wie einst geplant, da im oberen Bereich ökologisch wertvoller Magerrasen entdeckt wurde.

Dennoch werde das Projekt mit Luxus-Ferienimmobilien die Stadt und den Tourismus sehr beleben. Das Richtfest des ersten Hauses habe ihm Investor Eckhard Lohmann für den 1. Mai zugesagt, berichtete Kronauge.

Für die Stadtentwicklungsprojekte am Marktplatz und in der Altstadt sind inzwischen Fördermittel genehmigt, auch hier soll es 2020 losgehen. Der neue Bauhof soll fertig werden – und Kronauge hat auch schon Ideen, wie man die ringsum noch freie Fläche nutzen könnte. „Ich bin mir recht sicher, dass wir den oberen Teil demnächst verkaufen können und dort eine Rettungswache entsteht.“

Kunst im Kump und Rathaus

Er hoffe, dass auch der Kreistag einsehe, dass der Standort Medelon aufgrund der weiten Wege niemals geeignet gewesen sei, und den Weg für eine eigene Hallenberger Wache freimache. Für Lacher sorgte Kronauge, indem er diese in seine Präsentation einfach schon einmal hineinkopiert hatte – ebenso wie ein gemeinsames Feuerwehrhaus für Hallenberg und Liesen. Obwohl man ihm „nach dieser Idee sofort alle Gründe mitgeteilt hat, warum das nicht geht. Aber ich könnte es mir gut vorstellen“.

Auch Kunst wird es 2020 geben. Zwar habe der Tod von Karel Gott und Luigi Colani die Pläne umgeworfen, aber Ersatz sei gefunden. Die Freilichtbühne bereitet längst ihr nächstes Stück, die Passion, vor und schon am 31. Januar zeigt die Jugend im Winterstück wieder ihr Können.

Die Musical Night und das Flo&Friends-Weihnachtskonzert gehen 2020 in Runde zwei. Auch nach dem Ende von Kronauges Amtszeit wird das kulturelle Leben also nicht brachliegen. Am Ende des Neujahrsempfangs gab es eine Runde Applaus im Stehen – nicht für Mr. Tomm, der es auch verdient gehabt hätte – sondern für den bald scheidenden Bürgermeister.