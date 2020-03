Tragen Sie auch die Hanse am Fuß? Schuhe gibt es schließlich wie Sand am Meer. Aber zwei ganz bestimmte Modelle gehören eigentlich an jeden waschechten Briloner Fuß. Es sind der „Hanse-Clog“ (auch „Brilon Toeffler“) und die „Brilon Sandale“.

Eigens für die Internationalen Hansetage im Juni in Brilon hat Schuh-Fachmann Hartmut Kempmann bei der Traditionsfirma Berkemann einen Fuß in die Tür bekommen und diese beiden Sondermodelle mit Hanse-Logo auf den Markt gebracht. Auflage der limitierten Mini-Serie: 600 Stück. Nun soll aber keiner sagen, er hätte von dem Toeffler noch nie etwas gehört. Denn jetzt ist die allerletzte Chance, die Stückzahl doch vielleicht noch zu erhöhen. Aber alles schön Schritt für Schritt, Fuß bei Fuß…

Vorfreude auf die Hansetage

Hartmut Kempmann, Inhaber von „mehralsschlapppen – Das andere Schuhhaus“ am Briloner Steinweg und in Anröchte, ist ein Fan der Hanse-Tage und steht mit Ihnen – pardon, ein letztes Mal – auf gutem Fuß: „Brilon hat es verdient, dass die Veranstaltung ein großer Erfolg wird. Ich freue mich, wenn die Stadt hoffentlich mit Menschen aus aller Welt überquillt.“ Damit das passiert, möchte der Scharfenberger seinen kleinen Beitrag dazu leisten.

Die Waldfee Sarah Schleich - hier mit Bürgermeister Dr. Bartsch - erhielt die ersten Hanse-Clogs. Foto: wp

Als der Schuhfachmann aus Leidenschaft das erste Mal das Logo für den Hansetag sieht, kommt ihm der Gedanke, damit einen eigenen Schuh zu gestalten. Auf der Messe Gallery Shoes in Düsseldorf schnappt er sich Michael Zoller, Markenleiter beim Schuh-Hersteller Berkemann, und begeistert den für seine Idee. „Das Unternehmen wurde 1885 in Hamburg gegründet; es steht für Tradition und hat schon deshalb eine Affinität zur alten Hanse“, sagt Kempmann. Bei der Hanse-Beauftragten Ute Hachmann und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch rennt er offene Türen ein. Bis der Hanse-Clog aber das Licht der Welt erblickt, dauert es noch ein ganzes Weilchen.

Ein Schuh-Klassiker

Denn der Toeffler ist ein Klassiker und muss - ob mit oder ohne Hanse-Motiv - immer gleichen Qualitätsstandards genügen. Mit seiner dicken Sohle aus leichtem Holz sorgt er seit 1964 für ein optimales Fußklima und eignet sich hervorragend für Menschen, die viel stehen. Hartmut Kempmann war es wichtig, ein hochwertiges Produkt auf den Markt zu bringen. „Hier werden ausschließlich europäische Rohmaterialien verwendet und die hochwertige Verarbeitung mit von Hand eingeschlagenen Nägeln zur Befestigung des Lederschaftes an der Sohle heben den Toeffler wohltuend von günstigen Vergleichsprodukten ab“, sagt er.

Altkreis Brilon Infos Die Clogs und Sandalen kann man per Mail ordern unter info@mehralsschlappen.de oder auch per WhatsApp an: 0171 355 6683. Infos auch unter www.mehralsschlappen.de Infos rund um den Hansetag gibt es unter hansetagebrilon.de Rund 100 Städte aus 14 Ländern haben sich für den Hansetag vom 4. bis 7. Juni in Brilon angesagt.

Nachdem Clogs Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre in Mode gekommen waren, wurden der Toeffler und auch die offene Variante, die sogenannte Berkelette, zum Verkaufsschlager der Firma Berkemann. Wie alle Modelle mit Holzsohle hat er ein Original-5-Phasen-Fußbett, dessen Funktion den natürlichen Abrollvorgang unterstützt, die Fußmuskulatur trainiert, Fehlstellungen korrigieren hilft und die Wadenmuskulatur aktiviert.

Mehr als ein Kleidungsstück

Schuhe sind für Hartmut Kempmann mehr als ein Kleidungsstück am Fuß. „Man strahlt nach oben heraus so gut oder schlecht aus, wie man in seinen Schuhen steht. Ist ein Hemd zu eng, mache ich damit nichts kaputt. Passt der Schuh nicht, ist die ganze Statik verschoben.“ Daher lege er Wert darauf, den in vielerlei Hinsicht passenden Schuh für jeden Kunden zu finden.

Anstoßen auf den Hanse-Clog. Foto: wp

In der Grafik- und Design-Abteilung der Firma im thüringischen Zeulenroda wird das Design des Hanse-Clogs entworfen. „Ich weiß noch, dass der erste Entwurf vom Material her zu hell war“, erinnert sich Kempmann. Das Leder für die Schäfte wird nach europäischen Umweltstandards in italienischen Gerbereien produziert; das Pappelholz kommt aus nachhaltiger Forstwirtschaft vom Balkan. In der Manufaktur in Ungarn wird das Leder mit dem Hanse-Motiv bedruckt, gestanzt, versäumt verleimt, genagelt und gefinisht. Der Schuh besteht also aus internationalen Komponenten - ist also daher schon hansetauglich - und ist durch viele Hände gegangen.

Waldfee trägt ihn

Kein Jahr später – bei „Brilon blüht auf“ 2019 – überreicht Hartmut Kempmann der Briloner Waldfee Sarah Schleich das erste Modell der Hanse-Clogs. Doch damit nicht genug. Der Schuhfachmann, der aufgrund seiner Erfahrung schon mehrere Firmen in der Schuh-Entwicklung beraten hat, lässt 50.000 Hochglanz-Booklets drucken, in denen die Vorzüge des Hanse-Toefflers beschrieben werden.

In dem Prospekt wird aber auch immer wieder auf den Termin der Hansetage verwiesen. Wer Schuhe bei „mehralsschlapppen – Das andere Schuhhaus“ der Kempmanns am Briloner Steinweg oder in Anröchte kauft, bekommt seine Einkäufe in einer großen, auffälligen Jute-Tasche – mit Hanse-Logo, versteht sich. Auf bundesweiten Messen verteilt er Booklets und Tragetaschen. So wurde erst unlängst auf der „Jagd & Hund“ in Dortmund der Termin des Hansetages via „Toeffler“, Booklets und Jute-Taschen unter das Volk gebracht.

Mini-Auflage mit 600 Stück

„Bislang ist die Resonanz auf die Hanse-Clogs und die Hanse-Berkeletten sehr gut. Bei den Damen ist die Größe 39 sehr gefragt, bei den Herren die 43“, weiß Kempmann. Je näher die Hansetage rücken, desto größer wird aber auch das Interesse an den ungewöhnlichen Clogs. „Ich kann nicht mal eben vier Wochen vorher sagen, wir brauchen noch eine weitere Charge. Wenn das Interesse groß ist, müsste ich jetzt noch einmal bestellen.“

Rund 100 Euro kostet der Schuh regulär; aber weil der Hersteller und der Verkäufer aus Liebe zu einer liebevollen Idee auf einiges verzichten, geht er für 89 Euro über die Ladentheke – mit Booklet und mit Jute-Tasche. Jeweils 5 Euro pro verkauftem Paar Hanse-Schuhe kommen dem Verein zur Förderung der Hansetage 2020 in Brilon zugute.

Und? welchen Schuh tragen Sie gerade, während Sie den Text gelesen haben ...?