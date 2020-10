Messinghausen: Neue Pläne für den Spielplatz an der Hoppecke

Messinghausen. Nach einer Schlammlawine vor sechs Jahren gibt es in Messinghausen wieder einen Kinderspielplatz. Aber der soll nun umgewandelt werden.

Das neue Bett der Hoppecke hat seine erste Bewährungsprobe bestanden. Bis auf halbe Böschungshöhe hatte das Hochwasser im Frühjahr den aufgeweiteten Bachlauf in der Dorfmitte gefüllt. Der Fußweg durch den Park vom Kindergarten zur Kreuzung blieb auch ohne die frühere Mauer passierbar. Den ganzen Sommer über, erzählt Ortsvorsteher Andreas Sanow, bot der freigelegte Bach mit seiner sanft abfallenden Uferzone und dem niedrigen Wasserstand den Kindern ein neues Spielrevier.

Seit kurzem können sie dort auch wieder schaukeln, rutschen und wippen. Und doch meint der Ortsvorsteher: „Das sieht noch alles unfertig aus.“ So mancher aus dem Dorf vermisse die früher dort aufgestellte Sitzgruppe, außerdem seien auch nach einem Jahr die Grünflächen entlang des Fußweges nicht eingesät. Und in einer Ecke des Geländes lagern immer noch die vor etwa zwei Jahren vor der Bach-Sanierung demontierten alten Zaunelemente.

50.000 für Mehrgenerationen-Spielplatz in Messinghausen

Renaturierung Die 2019 abgeschlossene, im Rahmen der EU-Wasserrichtlinie erforderliche Renaturierung der Hoppecke, kostete rund 1,1 Millionen Euro, u.a. wurden 24 Staustufen entfernt.

Das soll sich ändern. Auf Antrag der SPD hatte der Rat jüngst einstimmig beschlossen, 50.000 Euro bereitzustellen, um den Kinderspielplatz in einen Mehrgenerationen-Spielplatz umzuwandeln und gleichzeitig auch den angrenzenden Parkplatz neu zu gestalten.

Auf dem hatte sich vor sechs Jahren gut 30 Zentimeter hoch die Schlammlawine gestaut, als heftige Regenfälle am Pfingstwochenende am zwei Kilometer entfernten Plattenberg eine Böschung abrutschen ließen.

Schlammlawine verwüstete Messinghausen

Die braune Masse hatte vom Dresental aus den ganzen Ortskern überschwemmt. Der alte Asphaltbelag des Parkplatzes ist brüchig, Risse und Kanten erweisen sich als Stolperfallen.

Der Dorfverein, sagt der Ortsvorsteher, der auch für die SPD im Stadtrat sitzt, habe bereits einige Anregungen zur Fertigstellung der ganzen Maßnahme ausgearbeitet.

Stolperfallen aus Weg räumen

So sollte im Bereich des Parkplatzes und der Fußgängerbrücke - da gibt es Stufen - endlich für eine vernünftige Beleuchtung gesorgt werden. Derzeit sorgen einige hoch an der ehemaligen, heute als Dorfgemeinschaftshaus genutzten Schule angebrachte Halogenscheinwerfer für Licht. Die sind auch schon in die Jahre gekommen und fallen deshalb oft aus. Deshalb, berichtet der Ortsvorsteher, sei es morgens oft dunkel, wenn die Kinder zum Kindergarten gebracht werden.