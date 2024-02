Messerattacke im Karneval: Streit eskaliert in Medebach

Medebach. Mehrere Beteiligte müssen nach dem Gewaltakt ins Krankenhaus. Die Polizeiermittler haben einen Verdächtigen im Visier.

In der Nacht vom vergangenen Rosenmontag (12. Februar) auf Dienstag kam es in Medebach zu einem gewalttätigen Vorfall, der die örtliche Polizei auf den Plan rief. Gegen 1.20 Uhr gerieten drei Männer im Alter von 23 bis 35 Jahren auf der Oberstraße in einen Streit, der schnell außer Kontrolle geriet, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises.

Alkohol im Spiel

Nach ersten Erkenntnissen eskalierte die Auseinandersetzung zu einer körperlichen Konfrontation, bei der der 23-jährige Medebacher ein Messer zog und es gegen die anderen Beteiligten einsetzte. Die genauen Umstände der Tat sind derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Es wird vermutet, dass die Männer zuvor eine nahegelegene Karnevalsveranstaltung besucht hatten und unter Alkoholeinfluss standen. Alle Beteiligten wurden bei dem Vorfall verletzt und mussten von Rettungskräften in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizeibeamten konnten das Messer sicherstellen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen zur genauen Ursache und den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

