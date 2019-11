Mehr Geburten und mehr Grundschüler in Brilon

Brilon. Für das neue Schuljahr sind in Brilon deutlich mehr I-Dötze angemeldet worden. Das hat am Ratmerstein organisatorische Konsequenzen.

Die Schülerzahlen steigen wieder: Insgesamt 227 Mädchen und Jungen sind für das im kommenden Sommer beginnende neue Schuljahr an den Briloner Grundschulen angemeldet worden. Das sind 33 Kinder mehr als in diesem Sommer. Besonders hoch ist der Zuwachs an der Ratmersteinschule. Dort liegen 67 Anmeldungen vor, 14 mehr als für das laufende Schuljahr.

Das hat organisatorische Konsequenzen, so Christina Hoppe, Schulamts-Leiterin bei der Stadtverwaltung Brilon. Dort wird es künftig eine dritte Eingangsklasse geben. Die in diesem Zusammenhang auftretenden personellen Fragen sind eine Angelegenheit der Bezirksregierung.

Engelbertschule vierzügig

An der Engelbertschule wurden für das neue Schuljahr 94 Kinder angemeldet, zehn mehr als für das laufende Schuljahr. Dort bleibt es bei der Vierzügigkeit.

Alles beim Alten bleibt es auch im Grundschulverbund Thülen-Alme-Hoppecke. Dort liegen 66 Anmeldungen vor, das sind neun mehr als beim letzten Mal. An jedem der drei Schulstandorte wird es eine Eingangsklasse geben.

Hatten in den zurückliegenden Jahren noch Zuwandererfamilien die Schülerzahlen spürbar beeinflusst, so gibt es für den aktuellen Trend eine ganz natürlich Erklärung: „Steigende Geburtenzahlen“, weiß Christina Hoppe.