Medelon. Stamm-Partyband der Karnevalisten in Medelon geht nach 25 Jahren in den Ruhestand. Doch beim letzten Mal ging es nochmal richtig rund.

Es ging rund bei der Kappensitzung in Medelon – nicht nur auf der Bühne, sondern auch beim Blick auf die Zahlen: 65 Jahre Karneval in Medebach, 65 Prinzenpaare, 65 Mal Männerballett, 25 Jahre Begleitung durch die Band „Magic Flair“ und 15 ehemalige Prinzen, die zu Ehren des neuen Prinzenpaares Thorsten II. und Annika II. zu den jeweiligen Karnevalsschlagern ihrer Amtszeit eine Polonaise drehten.

Dass der Karneval in Medelon jung hält, bewies Heinz Lefarth als Jubelprinz von 1960. Nachdem er gemeinsam mit Andreas und Heidi Hamm (25 Jahre) sowie Heinz und Helga Klüppel (50 Jahre) von Sitzungspräsident Jöpe Guntermann geehrt worden war, griff er sich das Mikrofon und erzählte spontan ein paar Dönekes aus alten Zeiten.

Alter Medebacher Rathausschlüssel wieder aufgetaucht

Bei der symbolischen Schlüsselübergabe an das Prinzenpaar durch Ratsmitglied Matthias Kaiser gab es ein überraschendes Wiedersehen: Der erste Schlüssel der Karnevalsgemeinschaft von 1955 war bei einer Entrümpelungsaktion wieder aufgetaucht!

Ein Hesse, der Schweizer heißt und in Medelon regelmäßig in die Bütt steigt – das kann nur Thorsten Schweizer sein, der von seinen traumatischen Erfahrungen auf einem voll digitalisierten Klo berichtete.

Auch Robin Müller als zweiter Büttenredner des Abends stammt aus Hessen und gab nach diversen Erlebnissen mit seiner Frau den neuen Karnevalsmarsch von Josef „Heino“ Rhode „In Medelon ist heut’ Karneval“ zum Besten.

Altkreis Brilon Die nächsten Karnevalstermine Wer die erste Kappensitzung in Medelon verpasst hat, bekommt am Samstag, 8. Februar, um 19.11 Uhr eine zweite Chance. Eine Woche später findet am Sonntag, 16. Februar, um 11.11 Uhr die legendäre Herrensitzung in der Schützenhalle statt. Der Nachwuchs feiert die „Lütteke Fastenacht“ auf Altweiber am 20. Februar, bevor dann der Höhepunkt des Medeloner Karnevals mit dem Rosenmontagszug am 24. Februar folgt.

Ein Wermutstropfen fiel in die gute Stimmung der Halle: Die Band „Magic Flair“, die seit 25 Jahren den Medeloner Karneval begleitet und nicht mehr wegzudenken ist, spielt in dieser Session zum allerletzten Mal und geht am Aschermittwoch in ihren Ruhestand. Das Publikum brachte ihr mit „Hey, super Musik“ ein spontanes Ständchen als Dankeschön.

Magic Flair sind eine feste Größe im Karneval Medelon Foto: Rita Maurer

Gute Vergangenheit, gute Zukunft

65 Jahre sind eine schöne Vergangenheit – und die Kinderfunken erlaubten einen ebenso schönen Blick in die Zukunft des Medeloner Karnevals. Ihr Funken- und vor allem der Showtanz „Nachts im Puppenhaus“ inklusive der wunderschönen Kostüme und Kulissen waren wieder einmal einer der Höhepunkte der Kappensitzung.

Das Klima in Medelon ist bestens und muss sich nicht wandeln, deshalb forderten Greta und die Hells Bengels „Freibier for future“. Das Männerballett zeigte bei seinem Matrosinnen-Tanz wieder viel Haut vor allem am Bauch und war fast so anmutig wie die Funkengarde bei ihrem zauberhaften Elfentanz oder dem verführerischen Ausflug zu „Great Gatsby“.

Die Medeloner Narren können großartig feiern, aber auch großartig helfen. Während der Sitzung wurde für die Typisierungsaktion für den an Leukämie erkrankten Florian Hellwig gesammelt, Jöpe Guntermann rief mitten im Programm alle zur Teilnahme auf. Und am folgenden Tag unterdrückten viele Medeloner ihre Müdigkeit, um bei der Typisierung in Medebach dabei zu sein. Das hat ein dreifaches Helau und eine extra laute Rakete verdient.