Tradition Medebacher Bruderschaft: Was schützen eigentlich Schützen?

Medebach. Schützenbruderschaft ehrt Mitglieder: Tradition und Engagement im Fokus. Der Verein bereitet sich schon jetzt auf das kommende Schützenfest vor.

Emotionale Stimmung, gepaart mit gesundem, in die Zukunft gerichtetem Optimismus herrschte am Sonntag im Kolpingsaal. Fast vier Stunden lang blickten dabei 155 der 1184 Mitglieder der St. Sebastianus Schützenbruderschaft auf ein sehr erlebnisreiches Schützenjahr zurück.

Im Anschluss an das Schützenhochamt, dass der Medebacher Musikzug, genau wie auch später die Generalversammlung, musikalisch umrahmte, fand zunächst das gemeinsame Schützenfrühstück statt. So begrüßte Hauptmann Thomas van Dyck gut gelaunt zahlreiche Ehrengäste, wie Bürgermeister Thomas Grosche, den Schützenkaiser Helmut Müller, den amtierenden Schützenkönig Markus Kaiser und den Geckkönig Mathis Hoffmeister unter den Schützenbrüdern. Anschließend ließ er das vergangene Schützenjahr mit über 50 Veranstaltungen Revue passieren. Nach dem Gedenken an 16 im vergangenen Schützenjahr verstorbene Vereinskameraden und zwei verstorbene ehemalige Schützenköniginnen erhielt Bürgermeister Thomas Grosche das Wort.

Insgesamt konnten 61 neue Mitglieder bei den Medebacher Schützen begrüßt werden. Foto: Kerstein Neumann-Schnurbus / WP

Was schützen die Schützen?

Der Bürgermeister überbrachte Grüße von Rat und Verwaltung und bedankte sich bei der St. Sebastianus Schützenbruderschaft für ihr Engagement im vergangenen Jahr und gab auch seiner Freude auf das Stadtschützenfest und die diesjährige Schnade Ausdruck. Auf seine Frage: „Was schützen Schützen?“, fand er nach einer sehr schlüssigen Herleitung die Antwort, dass die Schützen die Stadtgemeinschaft und die Demokratie schützen. Sie erhalten die Tradition und schützen und beleben die Gesellschaft. Er dankte dem Vorstand, der Verantwortung übernimmt und ausdrücklich auch den scheidenden Vorstandsmitgliedern. Genau so sah es auch der Hauptmann: „Scheidende Funktionsträger haben viele Stunden ihrer knappen Freizeit in das Ehrenamt investiert und dafür auf vieles andere verzichtet. Daher verdienen die „guten Seelen“ der Schützenbruderschaft Respekt, Anerkennung und das Gefühl, einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung und zum Erfolg des Vereins geleistet zu haben.“

In diesem Jahr schied der Schatzmeister Werner Schäfer nach 31 Jahren Vorstandsarbeit aus und wurde aus der Versammlung heraus zum Ehrenschatzmeister ernannt. Der scheidende Schatzmeister wurde im dem Ehrenschild des Kreisschützenbunds Brilon ausgezeichnet. Die zu dieser Ehrung gehörende Laudatio hielt Jürgen Dressel, der Kreissgeschäftsführer vom KSB Brilon. Er erinnerte an Werner Schäfers vielfältige Einsätze in den vergangenen drei Jahrzehnten und berichtete von Werner Schäfers hervorragendem Engagement für den Kreisschützenbund bei der Organisation des kommenden Europaschützenfestes im österreichischen Mondsee.

Begeisterte Schützen: Christopher Köster und Michael Ricken. Foto: Kerstin Neuman-Schnurbus / WP

Außerdem erinnerte er daran, dass der Einsatz der Schützenbrüder in den Vorständen stets freiwillig und nicht selbstverständlich sei und eine großartige Leistung von unschätzbarem Wert für die Bruderschaft und ihre Mitglieder darstelle. Er erklärte: „Das Schützenwesen bedeutet sehr viel mehr, als einmal im Jahr gemeinsam Schützenfest zu feiern. Es trägt zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls bei und funktioniert, weil Alt und Jung ehrenamtliche Arbeiten übernehmen.“ Eine weitere verdiente Sonderehrung, den Orden für Verdienste, erhielt Franz-Peter Nolten, der sich seit zwölf Jahren zuverlässig um die Schützenhalle kümmert und so den Vorstand großartig unterstützt.

Zum neuen Schatzmeister wurde das Vorstandsmitglied Michael Ricken einstimmig von der Versammlung für drei Jahre gewählt. Der Adjutant Valeri Helfrich gab einen kurzen und prägnanten Bericht über das, seit nunmehr 51 Jahren stattfindende KK-Schießen ab und appellierte daran, den Schießstand mit engagierter Schießtruppe und modernem Schießstand zu nutzen. Beim KK-Schießen wurde Florian Scheuermann Vereinsmeister. Nach dem, von Christopher Köster vorgetragenen Geschäftsbericht, wurde der detaillierte Kassenbericht von Schatzmeister Werner Schäfer vorgestellt und die Versammlung erteilte ihm und dem gesamten Vorstand die Entlastung. Anschließend wurde Ralf Köster, für den nach zwei Jahren ausscheidenden Bernhard Arens, zum neuen Kassenprüfer, neben Michael Hoffmeister, gewählt. Im Anschluss begrüßte Hauptmann van Dyck die 61 Neuaufnahmen in der Schützenbruderschaft. Erstmalig traten auch 21 Frauen in die Bruderschaft ein.

Ehrung der Jubilare

Ein besonderer Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung der Jubilare: So wurden 20 Schützen für ihre 25-jährige und 27 für ihre 40-jährige Treue zur Schützenbruderschaft geehrt. 17 Schützen sind seit einem halben Jahrhundert und sieben Schützen seit 60 Jahren Vereinsmitglieder. Auf stolze 65 Jahre Mitgliedschaft blicken Franz-Josef van Dyck, Manfred Schüngel, Gerhard Papenheim, Heinz Köster und Gottfied Klotz zurück. Franz-Josef Schröder ist schon seit 70 Jahren und Winfried Tautz seit 75 Jahren Mitglied der St. Sebastianus Schützenbruderschaft. Bei der Versammlung wurde auch nicht nur in die Vergangenheit geblickt, sondern auch Kurs auf das diesjährige Schützenfest und die Schnade am 21. September genommen.

Aus der Versammlung heraus wurden Daniel Hemmersbach, Manfred Liebig, Leon Müller, Markus Kaiser und Dieter Schmidt als neue Vorstandsmitglieder vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

Für ihre hervorragende Vereinsarbeit wurden Roland Tielke, Hendrik Köster und Klaus Kniesburges mit einer einstimmigen Wiederwahl für die nächsten drei Jahre und donnerndem Applaus belohnt.

Umfangreich diskutiert wurde ein Antrag von Julian Klüppel aus dem Vorjahr der Generalversammlung zur Gestaltung des Zapfenstreichs. Die deutliche Mehrheit der anwesenden Schützen sprach sich dafür aus, den Zapfenstreich weiterhin im jährlichen Rhythmus durchzuführen. Die Ausführung soll zudem dem Vorstand überlassen werden.

Mit der Bekanntgabe der Termine für das Jahr 2024 und dem Dank an seine Vorstandskollegen schloss der Hauptmann die Versammlung und die Schützenbrüder widmeten sich dem gemütlichen Teil der Generalversammlung.

