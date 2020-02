Medebacher Agathafeier im Zeichen von Sturm Sabine

Ganz im Zeichen des Sturmtiefs Sabine stand die diesjährige Agathafeier des Löschzugs Medebach. Die Feuerwehren im Stadtgebiet hatten sich personell bereits auf eine lange Nacht eingestellt. Brandoberinspektor Ansgar Pöllmann erklärte den Anwesenden bei der Feier den genauen Ablaufplan für den möglichen Einsatz.

Zuvor fand bei der Versammlung im Anschluss an den Festgottesdienst in der St.-Peter-und-Paul-Pfarrkirche und dem feierlichen Umzug mit dem Musikzug Medebach, als erstes im Feuerwehrhaus die Begrüßung der Ehrengäste statt.

Hierbei konnte Herbert Kordes den stellvertretenden Kreisbrandmeister Uwe Schwarz, den Sprecher des Feuerwehrverbands Hochsauerlandkreis, Ferdinand Drescher, und Bürgermeister Thomas Grosche begrüßen. Auch der Bürgermeister wünschte den Kameraden möglichst wenig Einsätze während des Sturms und dass sie immer wohlbehalten zu ihren Familien von ihren Einsatzfahrten zurückkehren.

Umbauarbeiten am Medebacher Feuerwehrhaus

Des Weiteren berichtete er darüber, dass mit Fördermitteln bald mit den Umbauarbeiten am Feuerwehrhaus begonnen werden kann. So wird mehr Platz für die benötigten Facheinheiten der Feuerwehr geschaffen. Außerdem bedankte er sich für das hohe Engagement der Ehrenamtlichen und vertrauensvolle und verlässliche Partnerschaft zu Stadt. Er freute sich darüber, dass nicht nur der amtierende Ordnungsamtleiter Dieter Harbeke, sondern auch dessen Vorgänger Annegret Hunold und Richard Schäfer bei der Versammlung anwesend waren.

Im Lauf der Feier ernannte Einheitsführer Thomas Just die langjährige Ordnungsamtschefin Annegret Hunold zum Ehrenmitglied der Feuerwehr. Außerdem verabschiedete er seinen Stellvertreter, Brandoberinspektor Werner Dornhöfer, mit lobenden Worten.

Der neue stellvertretende Einheitsführer ist Patrick Soboll. Der Leiter der Feuerwehr, Herbert Kordes, berichtete, dass am 7. März in Oberschledorn die zweite Kinderfeuerwehr im Stadtgebiet ins Leben gerufen wird. Im Vorfeld wird es am 3. März dazu eine Infoveranstaltung im Feuerwehrhaus Oberschledorn geben, an der auch Alexander von den Steinen, der Verantwortliche der Kinderfeuerwehren vom Verband der Feuerwehren, teilnehmen wird. Außerdem ist angedacht, den Kinderfeuerwehr-Erlebnistag 2021 in Medebach am Aventura-Erlebnisberg stattfinden zu lassen.

Truppmann-Lehrgang Ende Februar

Ende Februar beginnt ein TM1-Lehrgang, bei dem 13 Teilnehmer aus Hallenberg und 14 Teilnehmer aus Medebach zu ehrenamtlichen Feuerwehrleuten ausgebildet werden. Herbert Kordes erklärt: „ Ohne Nachwuchs lichten sich langfristig die Reihen der Aktiven und deshalb ist es wichtig, verdiente Kameradinnen und Kameraden zu befördern und zu ehren, damit die Truppengröße erhalten bleibt.“

Ein wichtiger Tagespunkt der Feier waren die Neuaufnahmen und Beförderungen. So wurde Oberbrandmeister Christopher Hamm feierlich in die Medebacher Feuerwehr aufgenommen. Auf Grund der absolvierten Ausbildungen wurden Pia Trulsen und Sandra Köster zu Oberfeuerwehrfrauen und Bastian Schmidt zum Oberfeuerwehrmann ernannt.

Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Truppführer-Lehrgang wurde Florian Rohden zum Unterbrandmeister befördert. Benedict Klüppel, Michael Sengen und Nikolai Ricken sind jetzt Brandmeister und Alexander Hövelmann und Joachim Knipp Oberbrandmeister. Des Weiteren wurden Andre Krüger zum Hauptbrandmeister und Ansgar Pöllmann zum Oberbrandinspektor befördert.

Ehrungen für bis zu 50 Jahre Feuerwehrdienst

Mit einer persönlichen Laudatio würdigte Thomas Grosche abschließend mehrere Jubilare für ihr Engagement zum Wohle der Allgemeinheit. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber des Landes NRW für 25 Jahre Einsatzdienst in der Feuerwehr erhielten Thorsten Berendes, Franz-Josef Kordes, Maike Lange und Helmut Nolten.

Klaus Schnellen wurde für seine 35-jährige Mitgliedschaft mit dem Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Gold geehrt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft und Treue erhielten Gerhard Klüppel und Andreas Rohden silberne Ehrennadeln des VdF NRW. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen für seine 50-jährige, aktive Dienstzeit erhielt Erwin Papenheim.