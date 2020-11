Gottes Wort in gereimter Form, ummantelt von passenden christlichen Texten, das bietet der frischaufgelegte Gedichtband „Der Himmel vergisst Dich nie“ von Angelika Werth und Pfarrer Dr. Achim Funder.

Mit diesem lyrischen Werk möchten die Autoren in trister Zeit ein Hoffnungszeichen setzen. Diese Intention drückt auch das sorgfältig ausgewählte Cover aus, das zarte Wolken vor blauem Himmel zeigt.

Die Autorin Angelika Werth lebt im Orketal in Medelon. Dieses für sie besonders wunderschöne Fleckchen Erde hat sie zu Naturgedichten über das ständig Werdende und Vergehende im Kreislauf der Jahreszeiten inspiriert. Gerne geht sie in ihrer Freizeit mit allen Sinnen hinaus in die Natur. Sie schwärmt: „In der Natur findet man große und kleine Wunder, die sich dort tagtäglich und immer in neuen Facetten abspielen.“ So sieht sie auch den Schwerpunkt ihrer Werke in der Schöpfung und der Natur.

Dritter Band der Autorin

In ihrem jetzt erscheinenden dritten Gedichtband präsentiert sie 60 eigene Gedichte zum Lobpreis Gottes und zu Themen, die Leser betreffen, bewegen und berühren. Sie erläutert: „Bei allem, was das Leben zwangsläufig an Schwierigkeiten mit sich bringt, bleibt uns doch der Glaube und das Hoffen, dass die Schwermut versiegen und das Helle und Fröhliche in uns einkehren möge.“

Wo es den neuen Band gibt Der Gedichtband „Der Himmel vergisst Dich nie“ erscheint bei der Satz Druck Kemmerling GmbH. Er ist ab dem ersten Adventswochenende (28. November) erhältlich. Der Preis beträgt acht Euro. Verkaufsstellen: Medebacher Pfarrbüro, Sparkasse Hochsauerland, Bücher Beuse und Tabakwarenfachgeschäft Humberg.

Der Gedichtband beinhaltet zyklisch die christliche Glaubenslehre und behandelt Leben, Glauben, Zweifel, Schuld, Gnade, Vergänglichkeit und Hoffnung. Einige Gedichte fungieren auch als Harmoniegebete, denn sie enden voller Zuversicht und Gottvertrauen. So schließt „Wo Schatten, ein erkennend‘ Leuchten“ mit den Worten „Ich fühle, dass dort jemand ist, der immer an mich denkt.“ Alle Gedichte zeugen von Lebenserfahrung und nehmen den Leser tiefsinnig auf unterschiedliche Wege im Respekt vor der Vergangenheit und im Glauben an Gottes Zukunft mit.

Passend zu den Gedichten hat Pfarrer Dr. Achim Funder in Anlehnung an die „Poetische Dogmatik“ – ein elfbändiges Werk des Kölner Theologen Alex Stock – erklärende Texte ausgewählt. Sie enthalten ähnliche Botschaften wie die Gedichte und vertiefen und ergänzen diese gefühlvoll.

Besonders die letzten Werke des Bandes, die von einer verhaltenen Auferstehungsperspektive handeln, empfindet Funder als wichtig. Er wünscht sich: „Mögen die Gedichte und Texte Freude und Hoffnung bringen und das geistliche und persönliche Wachstum der Leser bereichern.“

Da für viele Leser das gesprochene Wort den Zugang zur Lyrik vertiefe, Emotionen schaffe und die Erinnerung verankere, plant das Autorenduo auch eine Lesung der Werke, die im Livestream auf der Website des Pastoralen Raums Medebach, www.pv-medebach.de, übertragen wird.

Hilfe für Überschwemmungsopfer

Der gesamte Erlös des Gedichtbandes fließt in die Spendensammlung des Medebacher Vikars Jijo Pidiyath zugunsten seines indischen Freundes Denny Vadakkethala, der bei einer Überschwemmung sein Zuhause verlor . So kann der Leser mit diesem bewegenden Gedichtband der zum Nachdenken, Stummwerden, Danken und Träumen anregt noch etwas Gutes tun.