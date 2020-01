Hochsauerlandkreis/Medebach. Die Polizei meldet drei Einbrüche aus dem Hochsauerlandkreis. Auch ein Sportheim in Medebach war Ziel von Tätern. Sie brachen Außentüren auf.

Medebach: Fernseher und Laptop aus Sportheim gestohlen

Aus dem Sportheim entwendeten die Einbrecher mehrere Elektrogeräte.

Arnsberg: Auf die Werkzeuge und Arbeitsmaschinen einer Baustelle hatten es unbekannte Täter am vergangenen Wochenende abgesehen. Zwischen Samstagabend und Montagnachmittag betraten die Diebe einen Rohbau auf der Langen Wende. Mit ihrer Beute konnten sie unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: In ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Dinscheder Straße brachen unbekannte Täter zwischen dem 31. Dezember und 7. Januar ein. Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter in das Haus. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Medebach: Zwischen Samstag, 11 Uhr, und Dienstag, 18 Uhr, hebelten unbekannte Täter mehrere Außentüren eines Sportheims an der Oberschledorner Straße auf. Im Gebäude hebelten sie eine weitere Tür auf und entwendeten einen Fernseher, einen Laptop sowie Elektrowerkzeug. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.