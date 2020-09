Medebach denkt über neue Wohnmobil-Stellplätze nach

Camping ist in Corona-Zeiten sehr angesagt. Das Foto zeigt eine Szene der Messe Caravan Salon 2020 in Düsseldorf.

Medebach. Weil die Nachfrage steigt, möchten Touristik-Gesellschaft und Wirtschaftsförderung Medebach acht neue Stellplätze schaffen. das ist geplant.

Die Stadt Medebach denkt darüber nach, die Zahl ihrer Wohnmobil-Stellplätze zu erhöhen. Bisher können auf dem öffentlichen Parkplatz an der Schützenstraßen (Kirmesplatz) vier Wohnmobile stehen.

Weil die Nachfrage steigt, schlagen die Wirtschaftsförderung und die Touristik-Gesellschaft vor, die Kapazität auf zwölf Plätze zu erhöhen und dort maximal drei Übernachtungen in Folge zu erlauben.

In einer ersten Diskussion soll am kommenden Mittwoch (30.9.) der Bauausschuss darüber beraten. Falls dieser dem Vorhaben positiv gegenüber steht, ginge das Thema weiter an den Rat.

Auf den vier bisherigen Stellplätzen können Wohnmobilisten spontan übernachten. Wasser, Strom und Abwasserentsorgung werden per Münzeinwurf bezahlt; Stellplatzgebühren und Kurtaxe fallen auf dem Platz nicht an.

Ob das auch nach einer Erweiterung so bleiben soll, soll ebenfalls diskutiert werden. Die Kosten für die Erweiterung und neue Versorgungssäulen – ein Angebot für rund 9400 Euro liegt vor – trüge die Stadt zusammen mit der Touristik-Gesellschaft. Auch die Einnahmen kämen der Stadt zugute.