Medebach: Autofahrer verliert Kontrolle und fährt gegen Baum

Die Polizei - hier ein Symbolfoto - musste zu einem Unfall in Medebach ausrücken.

Medebach. Nach Polizeiangaben nur leicht verletzt wurde ein 21-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Unfall zwischen Medebach und Glindfeld.

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Medebach befuhr am Samstag gegen 10.25 Uhr die Kreisstraße 56 (K 65) von Medebach in Richtung Glindfeld, als er in einer Rechtskurve offenbar die Gewalt über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam.

30 Meter weiter auf Wiese gelandet

Dort kollidierte der Pkw mit einem Baum, der durch die Wucht des Zusammenstoßes in einer Höhe von einem Meter durchbrach. Wie die Polizei mitteilt, kam das Fahrzeug letztlich nach weiteren 30 Metern auf der anschließenden Wiese zum Stillstand.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die K65 wurde für Unfallaufnahme sowie für die Rettungs- und Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt.