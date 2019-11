Maßschneider aus Wiemeringhausen sorgt für perfekten Sitz

Altkreis Brilon Maßschneiderei seit 1945 in Wiemeringhausen

Gelernt hat der heute 78-Jährige das Schneiderhandwerk in Herford. Damit trat er in die Fußstapfen seines Vaters, der ebenfalls Maßschneider war und sich 1945 nach dem Krieg in Wiemeringhausen selbstständig gemacht hat, nachdem die Familie aus München ins Sauerland gekommen war.

Nach seiner Ausbildung war Ralf-Dieter Schmidt in Düsseldorf, in der Schweiz und in Nürnberg tätig, bevor er 1965 in den elterlichen Betrieb zurückkehrte, in dem früher mehrere Schneider angestellt waren. Heute hat der Maßschneider noch einen Angestellten - einen Schneider aus Damaskus.