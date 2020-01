Altkreis Brilon Bundesweite Aktion

Im Ev. Jona Kindergarten profitieren insgesamt 55 Kinder in drei Gruppen von der neuen Genussbotschafterin; 13 davon sind in der U3-Nestgruppe. In den kommenden Jahren will „Ich kann kochen!“ Bundesweit mehr als eine Million Kinder erreichen und ist damit die größte bundesweite Initiative für praktische Ernährungsbildung von Kita- und Grundschulkindern. Mehr Informationen unter: www.ichkannkochen.de