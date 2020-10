Marsberg: Zeichen im Rat stehen auf schwarz-grünes Bündnis

Marsberg. In Marsberg soll es erstmals im Rat eine Mehrheit aus CDU und Grünen geben. Das sind die Hintergründe zu der politischen Entwicklung.

Eines steht fest: Die Marsberger Bürgergemeinschaft (MBG) wird nicht mehr in Regierungsverantwortung stehen. „Die erstmalige Arbeit in der Opposition ist eine Herausforderung, für die sich die Marsberger Bürgergemeinschaft jedoch gut aufgestellt sieht“, schreibt Bennet Muys, Schriftführer der MBG, in seiner Pressemitteilung über deren jüngsten Fraktionssitzung, in der es um die Besetzung der Ausschüsse und Drittorganisationen ging.

Die MBG um Fraktionssprecher Franz-Josef Weiffen geht also in die Opposition. Zum ersten Mal seit ihrer Gründung. Nach WP-Informationen steht eine Koalition der CDU mit den Grünen an. Dies wollte Michael Rosenkranz, Vorsitzender der CDU Marsberg, auf Nachfrage der WP weder bestätigen noch dementieren. „Wir stehen kurz vor Abschluss der Koalitionsvereinbarungen“, möchte Michael Rosenkranz zum jetzigen Zeitpunkt die Katze nicht aus dem Sack lassen. „Wir haben mit allen Parteien gesprochen. Egal ob Grüne oder SPD, es wird eine andere Ausrichtung geben.“

Konstituierende Sitzung am 5. November

Das wird nicht die einzige Veränderung in der Ratsarbeit sein. Thomas Schröder wird als neuer Bürgermeister die Ratssitzungen leiten. Am Donnerstag, 5. November, wird er in der konstituierenden Sitzung des Rates in sein Amt eingeführt. Bei der Kommunalwahl am 13. September ging er mit 55,61 Prozent der Stimmen als Sieger hervor. Rüdiger Nentwig hatte 44,49 Prozent der Stimmen als parteiloser Kandidat der SPD für sich eingefahren. Die CDU hatte 2,6 Prozent der Stimmen verloren und ist mit 41,24 Prozent dennoch weiterhin stärkste Kraft mit 14 Sitzen im Stadtgremium. Einen Sitz musste sie allerdings hergeben. Die SPD hatte auch verloren. Mit 1,33 Prozent zwar weniger Stimmenanteil, trotzdem verlor auch sie mit 34,86 Prozent einen Sitz und ist künftig mit 12 Sitzen vertreten.

Die Marsberger Bürgergemeinschaft hat mit 12,24 Prozent der Stimmen hatte klar zugelegt mit 3,02 Punkten und kann jetzt vier Sitze im Stadtrat vorweisen, einer mehr als zuvor. Gewonnen haben auch die Grünen. Mit 3,12 Prozent mehr an Stimmen haben sie auch einen Sitz mehr, jetzt drei, im Stadtrat.

Wenn die CDU mit den Grünen die neue Mehrheit im Rat der Stadt Marsberg bilden, hätten sie mit dem Bürgermeister 18 Stimmen und damit eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme. Auch im Fraktionsvorsitz der CDU wird es eine Veränderung geben. Eberhard Banneyer hatte viele Jahre die Fraktion geleitet. Sein Nachfolger wird Matthias Mönnighoff sein.

Die MBG war seit der Kommunalwahl 2004 politisch mit der CDU im Stadtrat verbandelt. Damals ging Hubertus Klenner für die CDU in einer Stichwahl gegen den Amtsinhaber Reinhard Schandelle (SPD) als Sieger um das Bürgermeisteramt hervor. Bis dahin hatte die SPD im Stadtrat mit der MBG die Mehrheit.