„Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt nach besten Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mit Gott helfe.“ Thomas Schröder erhebt die rechte Hand und spricht den Diensteid. Er ist der neue Bürgermeister der Stadt Marsberg.

Bei der Kommunalwahl am 13. September wählten ihn 55,61 Prozent der Bürger. Auf seinen Mitbewerber Rüdiger Nentwig (parteiloser Kandidat der SPD) entfielen 44,39 Prozent der Stimmen. Am Donnerstagabend nahm der Altersvorsitzende Franz-Josef Weiffen in der konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrates Thomas Schröder den Amtseid ab.

Sicherheitsabstand in der Schützenhalle in Niedermarsberg

Damit der Sicherheitsabstand gewährleistet war, fand die Sitzung in der Schützenhalle statt. Alle 34 Ratsmitglieder waren anwesend, jedoch nur ein Teil der Verwaltungsspitze. Jeder saß mit Mundschutz an einem eigenen Tisch. Nach der Vereidigung applaudierten alle Anwesenden dem neuen Rathauschef zu. Schröder bedankte sich „bei allen Marsbergern , die mir bei der Wahl ihr Vertrauen ausgesprochen haben“. Und er freue sich, wie er betonte, „auf eine gute Zusammenarbeit selbstverständlich mit allen Bürgern“.

Amtseinführung für den Bürgermeister war ganz anders

Kein Weihnachtsmarkt Weil ein Mitarbeiter des städtischen Hallenbades Kontakt mit einer an Corona infizierten Person hatte, wurde das Hallenbad geschlossen. Wie der Ordnungssamtsleiter Michael Martin in der konstituierenden Sitzung mitteilte, fiel der Test des Mitarbeiters negativ aus. Das Hallenbad bleibt vorerst weiterhin geschlossen, auch für das Schulschwimmen. Der Ordnungsamtsleiter teilte ebenfalls mit, dass der Gewerbeverein Marsberg den Weihnachtsmarkt komplett abgesagt hat, geplant war, wie berichtet, unter Sicherheitsstandards ein alternativer Weihnachtsmarkt in der Hauptstraße.

Er habe sich die Amtseinführung auch ganz anders vorgestellt, bedauerte er. Kurzfristig aber habe man sich an die coronabedingten Begebenheiten anpassen müssen. Welche Auswirkungen die Pandemie auf die Stadt und auf die Gesundheit eines jeden haben werde, könne jetzt noch niemand sagen, aber soviel: „Die Verwaltung tut alles, was wichtig und richtig ist.“

Seine ersten Arbeitstage im Rathaus hat er hinter sich. Seit dem 1. November sitzt er dort im Chefsessel. Ihm sei die Verantwortung ob dieses Amtes sehr bewusst, sagte er. „Ich habe hohen Respekt davor und ich nehme es sehr gerne an, um gemeinsam und fraktionsübergreifend an einer guten Zukunft für unsere Stadt zu arbeiten.“ Ein Ältestenrat, bestehend aus den Fraktionsvorsitzenden, bespricht sich zukünftig vor jeder Ratssitzung.

Die ehrenamtlichen Stellvertreter

Johannes Wüllner (CDU, li.) wurde zum 1. ehrenamtlichen stellvertretenden Bürgermeister gewählt, Sandra Pohlmeyer (SPD) zur 2. stellvertretenden Bürgermeisterin. Es gratuliert: der neue Bürgermeister Thomas Schröder (Mitte). Foto: Annette Dülme

Zu seinen ehrenamtlichen Stellvertretern wurden Johannes Wüllner (1. Stellvertreter, CDU) und Sandra Pohlmeyer (2. Stellvertreterin, SPD) in geheimer Wahl in einem Wahlgang gewählt. Ein Wahlgang, weil beide der gemeinsame Wahlvorschlag von CDU und SPD waren.

Wie berichtet, bildet im neuen Stadtrat erstmals die CDU mit den Grünen die Mehrheit. Der langjährige Koalitionspartner, die Marsberger Bürgergemeinschaft (MBG) ist in die Opposition gegangen. Die SPD bildet die zweitstärkste Fraktion. Die Linke ist mit einem Sitz weiterhin im Stadtrat vertreten, hat aber keinen Fraktionsstatus.

Die Besetzung der Ausschüsse in Marsberg

Es bleibt bei der Anzahl der bisherigen Ausschüsse. Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses ist Kraft Gesetz der Bürgermeister, jetzt Thomas Schröder, Stellvertreter: 1. Peter Prümper, 2. Matthias Mönnighoff. Rechnungsprüfungsausschuss: Vorsitzender Dietmar Rosenkranz, Stellvertreter. 1. Sebastian Böttcher, 2. Christian Böttcher. Wahlprüfungsausschuss: Frank-Peter Folcz.

Betriebsausschuss: Vorsitzender Ralf Walfort, Stellvertreter: 1. Andreas Raue, 2. Karin Erkel. Ausschuss Schule, Kultur, Jugend, Familie und Soziales, Sportausschuss: Rüdiger Nentwig, Stellvertreter: 1. Maximilian Becker, 2. Arris Masalsky. Ausschuss für Feuerwehr, öffentliche Ordnung und Verkehr: Matthias Mönnighoff, Stellvertreter: 1. Hannes Riedesel, 2. Dietmar Rosenkranz;Planungs-, Bau- und Umweltausschuss: Norbert Atorf, Stellvertreter: 1. Alfred Müller, 2. Johannes Wüllner.