Marsberg verschickt Wahlbenachrichtigungen

Die Kommunalwahl am 13. September rückt näher. In diesen Tagen verschicken die Stadtverwaltungen die Wahlbenachrichtigungen. Damit kann Briefwahl beantragt werden.

Marsberg. In vier Wochen, am 13. September, ist Wahltag in NRW. In diesen Tagen gehen auch im Altkreis Brilon die Wahlbenachrichtigungen raus.

Ab Mitte August wird allen Wahlberechtigten im Altkreis Brilon, die von Amts wegen in ein Wählerverzeichnis eingetragen wurden, eine Wahlbenachrichtigung zugestellt. Auf deren Rückseite befindet sich ein Antragsvordruck auf Ausstellung von Briefwahlunterlagen.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadtverwaltung Marsberg weist auf das Procedere in der Stadt an der Diemel hin. Wahlberechtigte, die per Briefwahl von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen möchten, können den Antrag ausfüllen und an das Wahlamt im Rathaus zurückgeben. Am schnellsten geht dies entweder durch Rücksendung auf dem Postweg an die Stadtverwaltung Marsberg, Lillers-Str. 8, 34431 Marsberg oder durch Einwurf in den Hausbriefkasten am Haupteingang des Rathauses.

Mit QR-Code

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Unterlagen von zu Hause über die Internetseite der Stadt (www.marsberg.de) oder direkt über den QR-Code, der sich auf der Benachrichtigung befindet, anzufordern. Unabhängig von der Art der Antragstellung werden die Unterlagen in der Regel spätestens am Tag nach Eingang des Antrages an den Antragsteller übersendet.

Eigenen Stift mitbringen

Wer dennoch direkt im Rathaus seine Unterlagen abholen oder vor Ort wählen möchte, kann dies im Raum K06 (Kellergeschoss über Hintereingang Rathaus) tun. Hier muss gegebenenfalls mit Wartezeiten gerechnet werden. Ebenfalls ist dann wegen der Coronapandemie eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Die Stadtverwaltung bittet darum, einen eigenen Stift mitzubringen (bitte keinen Bleistift). Das gilt auch für für die Wahl im Wahllokal