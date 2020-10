Marsberg-Westheim. In Marsberg-Westheim sprengen Täter, einen Geldautomaten auf. Das LKA war vor Ort. Das wissen die Ermittler bislang über die Tat und die Täter:

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 2.30 Uhr versucht im Vorraum der Filiale der Volksbank in Westheim bei Marsberg im östlichen Hochsauerlandkreis einen Geldautomaten zu aufzusprengen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch. Der Geldautomat wurde zwar schwer beschädigt. An das Geld kamen die Täter nicht. Zunächst war befürchtet worden, dass die Täter Sprengstoff eingesetzt hatten, der nicht vollständig detoniert sein könnte. Daher wurden Sprengstoffexperten des LKA aus Düsseldorf nach Westheim geschickt. Die Ermittler konnten aber Entwarnung geben.

Es handelte sich um eine Sprengung mit Gas, wie Polizeisprecher Holger Glaremin gegenüber der WP sagte.

Überwachungskamera zeigt zwei maskierte Täter

Eine Nachbarin war zur Tatzeit von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Sie hatte die Polizei alarmiert, die sich sofort auf den Weg zum Tatort machte. Die Polizei geht derzeit von zwei Tätern aus. Bilder der Überwachungskamera im Vorraum der Bankfiliale zeigen zwei maskierte Täter, sagt Hans-Jochen Zöllner, Vorstandsmitglied der Volksbank Marsberg/Reiste/Oeventrop. Die Täter flüchteten laut Polizeiangaben in Richtung Autobahn. Im Rahmen der Fahndung wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Die Täter sind aber weiterhin flüchtig. Sie waren in einem schwarzen Pkw mit Fließheck unterwegs.

Am Dienstagvormittag sind Entschärfer und Mitarbeiter des Landeskriminalamtes (LKA) vor Ort in der der Bankfiliale. Nach ersten Erkenntnissen der Experten ist die Konstruktion der Täter nicht komplett explodiert.

Zuletzt starke Sicherungsmaßnahmen an Bankautomaten

In Westheim hatten Täter erst kürzlich versucht, am Bahnhof-Haltepunkt einen Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn aufzubrechen. Sie scheiterten, der Automat wurde aber völlig zerstört.

Zuletzt war im Altkreis Brilon ein Geldautomat der Commerzbank in Olsberg regelrecht in die Luft gejagt worden. Der Raubzug hatte sich für die mutmaßlichen Mitglieder der Geldautomaten-Sprenger-Bande gelohnt. Laut Polizeiangaben konnten sie bei ihrem Beutezug einen sechsstelligen Geldbetrag an sich reißen.

Die Sprengung von Geldautomaten beschäftigt das LKA seit Jahren – mit zunehmender Intensität. Viele Banken im HSK reagierten zuletzt mit Sicherungsmaßnahmen und schränkten Öffnungszeiten ein. Ein Geldautomat in Winterberg-Züschen wurde sogar komplett außer Betrieb gesetzt. Das geschah ebenfalls auf Empfehlung des LKA nach einer Risikoanalyse. „Wir werden diesen Standort zum 30. September aufgeben müssen“, hatte die Volksbank mitgeteilt.