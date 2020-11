Marsberg: So will die CDU/Grünen-Koalition die Stadt ändern

Marsberg. In Marsberg steht die schwarz-grüne Koalition. Ein Blick in die Vereinbarung von CDU und Grünen zeigt, wie Marsberg sich entwickeln soll.

Die CDU-Fraktion hat bei der Kommunalwahl am 13. September zwar Stimmen und damit einen Sitz im Rat der Stadt Marsberg verloren, ist mit ihren 14 Sitzen dennoch größte Fraktion im Stadtrat Marsberg. Aber es genügt nicht für die alleinige Mehrheit. Also braucht sie einen Partner. Seit der Kommunalwahl 2004 war das die Marsberger Bürgergemeinschaft (MBG). Jetzt will sich die CDU-Fraktion anders ausrichten. Sie setzt auf mehr grüne Politik. Wie berichtet, bahnte sich nach der Wahl eine Zusammenarbeit mit den Marsberger Grünen an, die am Samstag mit dem Unterschreiben des Koalitionsvertrages besiegelt wurde.

Aber nicht nur die gemeinsame grüne Ausrichtung ist neu. Sieben der 14 Ratsmitglieder ziehen erstmalig für die CDU in den Rat der Stadt Marsberg ein. Zwei von ihnen sind erst 23 Jahre alt. „Damit haben wir ganz bewusst ein Zeichen für eine zukunftsorientierte Ausrichtung gesetzt“, sagt Matthias Mönnighoff. Er ist zwar, wie ebenfalls berichtet, schon seit 2014 Mitglied im Stadtrat, übernimmt aber in der neuen Legislaturperiode den Fraktionsvorsitz. Den hatte bis dahin Eberhard Banneyer inne.

Zufriedene Gesichter am Samstagmorgen bei den Partei- und Fraktionsspitzen von CDU und Grünen, als die jeweiligen Fraktionssprecher Matthias Mönnighoff und Christian Böttcher die Koalitionsvereinbarung unterschreiben. Überschrieben ist das Papier mit „CDU Marsberg und Bündnis 90/die Grünen Marsberg, verlässlich und nachhaltig für Marsberg“.

„Chemie stimmt“

„Wir haben nach der Wahl mit allen Fraktionen gesprochen“, sagt Mönnighoff im Pressetermin. „Mit den Grünen passte es von der ersten Gesprächsminute an. Wir hatten sofort die größten Schnittmengen.“ Johannes Schröder (Grüne): „Wir haben konstruktive, sachlich und fachlich tiefgründige Gespräche geführt. Die Chemie hat absolut gestimmt.“ Christian Böttcher strahlte übers ganze Gesicht, er findet es „absolut spannend, in die Verantwortung zu gehen“, wie er sagte.

Das waren die Grünen zuletzt von 1999 bis 2004. Gemeinsam mit der SPD und der Marsberger Bürgergemeinschaft (MBG) bildeten sie als Zählgemeinschaft die Mehrheit im Stadtrat, damals mit Reinhard Schandelle als Bürgermeister. Bei der Kommunalwahl 2004 sorgte die MBG in der bürgerlichen Koalition mit der CDU für die Mehrheit im Stadtrat mit dem neuen Bürgermeister Hubertus Klenner. Zum ersten Mal ist die MBG jetzt in der Opposition. Aber auch darin ist sich die neue Koalition einig: „Wir wollen die konstruktive und gute Zusammenarbeit parteiübergreifend im Stadtrat fortführen.“

Die Marsberger Kommunalpolitik will sich in Zukunft also grüner und innovativer zeigen, wie Michael Rosenkranz, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Marsberg, betonte. Das wird auch im Koalitionsvertrag sichtbar. Das Kapitel Klima und Umweltschutz steht zwar nicht an erster Stelle (dort steht das Ehrenamt) aber es nimmt den größten Platz ein. Festgeschrieben ist im Vertrag, dass in den nächsten fünf Jahren die Schadflächen im Stadtwald Marsberg in klimastabile, baumartenreiche und multifunktionale Mischwälder überführt werden sollen.

Geld für Wiederbewaldung

Durch unterschiedliche Strategien der Wiederbewaldung sollen die drei wichtigsten Waldfunktionen (Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion) für die Bürger der Stadt in Zukunft sichergestellt werden. Dafür sollen ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Frank-Peter Folcz (CDU): „Die Politik muss sich als Mediator für gegenseitige Akzeptanz und Interessensabwägung von Landwirtschaft, Gewerbe und Bevölkerung verstehen.“ Regenerativen Energien soll deutlich mehr Raum gegeben werden. Bei den beschlossenen Windkraftzonen soll es bleiben.

Aber auch der Gesundheitsstandort, die Kultur, Freizeit und Tourismus sollen weiter gefördert werden. Die Schulen sollen saniert werden. Die zur Verfügung stehenden Förderprogramme sollen voll ausgeschöpft werden, mittels einer zentral verorteten Personalstelle, eventuell auch mit Kopplung einer neuen Stelle für das Ehrenamt bzw. eines Klimaschutzmanagers. Der Saunabereich des Schwimmbades soll aufgewertet werden und ein Finanzkonzept für ein Außenschwimmbecken erstellt werden. Auch für den Anbau ans Rathaus sollen Alternativen gesucht werden. Über allem steht die solide Haushaltsführung bei gleichbleibenden Steuersätzen. Folcz: „Bei der Umsetzung aller Projekte gilt, dass die Finanzierung gesichert ist und sie nachhaltig sind.“

Gestalten ab 2022

Für 2021 soll aber erst einmal abgewartet werden, wie sich die finanzielle Situation gestaltet. Der Ausgleich muss zum ersten Mal aus eigener Kraft geschafft werden, so sieht es der Stärkungspakt Stadtfinanzen vor. Die Konsolidierungshilfe daraus von insgesamt 7,3 Mio. Euro in sechs Jahren sind geflossen. Auch die Folgekosten durch Corona sind noch abzuwarten. Mönnighoff: „2022 wollen wir mit dem neuen Gestalten beginnen.“ U. a. sollen die freiwilligen Leistungen dann wieder reaktiviert werden.