Marsberg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Wochenende ins Krankenhaus gebracht worden, weil er sich bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen hat.

Marsberg. Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorrädern auf der L 686 in Marsberg-Oesdorf ist ein Fahrer schwer verletzt worden.

In Marsberg-Oesdorf kam es am Samstagabend zu einem Auffahrunfall im Kreuzungsbereich der L 686/Sauerkrautweg. Ein 65-jähriger Mann aus Marsberg war mit seinem Traktor in Richtung Meerhof unterwegs.

Im Kreuzungsbereich wollte er in den Sauerkrautweg abbiegen. Hinter ihm fuhr ein 30-jähriger Mann aus Rodgau mit seinem Motorrad und musste bremsen. Ein 27-jähriger Mann aus Borgentreich fuhr mit seinem Motorrad auf die Maschine des 30-Jährigen auf. Hierbei wurde er schwer verletzt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.