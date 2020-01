Marsberg. Ein Marsberger streitet in Olsberg mit seiner Freundin und steigt betrunken ins Auto. Die Polizei hält ihn an. Die Lage gerät außer Kontrolle.

Stark betrunken saß er hinter dem Steuer seines Mercedes und widersetzte sich dann auch noch der Polizei in Wort und Tat, weil die ihn ins Krankenhaus bringen wollte zur Blutentnahme. Dabei kam es zu einer Rangelei mit drei Polizisten. Einer von ihnen wurde dabei verletzt, wenn auch nur leicht. Deshalb wurde ein 46-Jähriger Marsberger vor dem Amtsgericht Marsberg zu einer Geldstrafe von 4.900 Euro verurteilt und weitere drei Monate Führerscheinentzug.

Angeklagter macht friedlichen Eindruck vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft Arnsberg, vertreten durch Staatsanwältin Lippert sah Fahrlässigkeit gegeben, sowohl bei der Trunkenheit im Straßenverkehr, als auch bei der Körperverletzung eines Polizisten in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. „Wenngleich man das auch anders sehen könnte“, warf Amtsrichter Eberhard Fisch bei der Urteilsbegründung ein.

Dabei war der Angeklagte in der Verhandlung am Dienstag sehr bemüht, einen friedfertigen Eindruck zu hinterlassen. Die Schilderung des Tatherganges hinterließ er größtenteils seiner Verteidigerin aus Paderborn oder bestätigte das Polizeiprotokoll aus dem der Amtsrichter Fisch den Tathergang verlas, mit leiser Stimme und knappen Worten.

Widerstand gegen Beamte

Er konnte sich an vieles nicht mehr so richtig erinnern, wie der Angeklagte aussagte. Denn er hatte ordentlich getrunken an jenem Mittag gegen 12.35 Uhr Anfang Juli vergangenen Jahres.

Mit 1,67 Promille Restalkohol im Blut saß er hinter dem Steuer. Aufgefallen war er, weil er ein Handy ans Ohr hielt. „Auf meine Lichtzeichen und die Aufforderung zum Anhalten“, reagierte er gar nicht, sagte der Polizist im Zeugenstand aus. Auf der B7 hinter Westheim gelang es dem Polizisten schließlich den Mercedes des Angeklagten zu überholen und ihm zu Anhalten zu bringen.

„Ich hatte Nachtschicht“, sagte der Angeklagte aus. Er arbeitet in Korbach. Danach war er zu seiner Freundin in Olsberg gefahren. Dort kam es zum Streit. Nach seinen Angaben trank er eine Flasche Wein und ein Liter Starkbier. Warum er weiter bis Westheim gefahren sei, wusste er auch nicht.

Polizist ahnte, dass Situation eskaliert

Nachdem er nur widerwillig ins Röhrchen gepustet hatte, rief der Polizist einen weiteren Streifenwagen zur Unterstützung, weil er schon ahnte, dass die Situation eskalieren könnte. Ein zweiter Alkoholtest bestätigte das erste Ergebnis. Ins Krankenhaus wollte sich der Angeklagte nicht bringen lassen, um einen Bluttest machen lassen zu können. Drei Polizisten versuchten, ihn die Hände auf dem Rücken in Handschellen zu legen. Der Angeklagte setzte sich dem massivst entgegen. Er landete auf dem Boden. Die rechte Hand war schon fixiert, mit der linken schlug er nach hinten aus und traf den ersten Polizisten mit dem Ellenbogen im Gesicht.

Der Verteidigerin war es wichtig zu unterscheiden, dass mit dem Schlag des Ellenbogenschlag nicht der Polizist verletzt werden sollte, sondern, dass sich der Angeklagte der Fixierung entziehen wollte. Zugute kam dem Angeklagten, dass er nicht vorbestraft ist, und er sich ausdrücklich bei dem Polizisten entschuldigte.

Binnen einer Woche kann Berufung gegen das Urteil eingelegt werden.