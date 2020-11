Marsberg: Kein Weihnachtsmarkt im Corona-Jahr 2020

Der Weihnachtsmarkt in Marsberg kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Der Gewerbeverein hatte bereits ein Hygienekonzept erarbeitet, das auch vom Ordnungsamt abgesegnet wurde.

Marsberg. Die Planungen für den Weihnachtsmarkt in Marsberg waren weit, das Hygienekonzept abgesegnet. Dennoch fällt die Veranstaltung dieses Jahr aus.

Die kalten Hände an der warmen Tasse wärmen, Weihnachtslieder ertönen im Hintergrund. So sollte es auf den Weihnachtsmärkten im Altkreis Brilon eigentlich in diesem Jahr sein. Wegen Corona sagten bereits die Märkte in Winterberg und Olsberg ab. Jetzt gibt es auch schlechte Nachrichten aus Marsberg. Dabei sah es lange gar nicht danach aus.

„Wir planen aktuell einen Weihnachtsmarkt “, sagte David Wegener, Vorsitzender des Gewerbevereins Marsberg noch vor einem Monat. Ein ausgeklügeltes Hygienekonzept und Zugangskonzept war erstellt. Danach sollte der Weihnachtsmarkt nicht nur auf dem Kirchplatz, sondern auch in der Hauptstraße stattfinden. Das Ordnungsamt gab dafür auch die nötige Zustimmung. Die Detailplanung konnte kommen.

Weihnachtsmarkt in Marsberg wird abgesagt

„Wir haben uns aber dazu entschlossen, den Weihnachtsmarkt für dieses Jahr leider doch abzusagen“, sagt Wegener“, „Das Risiko war uns einfach zu groß. Corona hat sich anders entwickelt, als es noch vor einem Monat den Anschein hatte.“ Hinzu käme der derzeitige Lockdown , der noch bis zum 30. November andauert und damit auch das erste Adventswochenende umfasst.

Wegener merkt an, dass es äußerst schwierig gewesen wäre unter den derzeit geltenden Corona-Schutzbestimmungen Essen und Getränke für die Besucher anzubieten. Dazu kommen die Kontaktbeschränkungen, die zwar erlauben, dass sich bis zu zehn Personen in der Öffentlichkeit treffen, allerdings dürfen diese maximal aus zwei Haushalten kommen. „Das ist in der Innenstadt einfach nicht realisierbar.“

Kein Gedränge in den Fußgängerzonen

Vergangenen Monat hieß es noch, dass in der Adventszeit Geschäfte in Nordrhein-Westfalen sonntags von 13 bis 18 Uhr öffnen dürfen, wie Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte. Damit solle das Gedränge in Fußgängerzonen an den Adventssamstagen entzerrt werden. Es handele sich um eine einmalige Maßnahme in der Corona-Pandemie.