Marsberg. Ein Arbeitsunfall in einem Windpark bei Meerhof hat einen Sachschaden von einer halben Million Euro verursacht. Der Kranführer blieb unverletzt.

Rund eine halbe Million Euro Schaden ist am Samstag (18.7.) kurz vor 14 Uhr bei einem Arbeitsunfall im Windpark bei Meerhof entstanden.

Während mithilfe eines Kranwagens eine Windkraftanlage aufgerichtet wurde, geriet ein Ausleger des Kranwagens in eine Starkstromleitung. Durch den Kontakt kam es zu einem Stromschlag: Die Überlandleitung mit 100.000 Volt leitete im Bruchteil von Sekunden ihre enorme Energie über den metallischen Kranausleger und das Fahrzeug in den Erdboden ab. Der Kranführer befand sich in seinem Fahrzeug, verblieb aber unverletzt.

Stromleitung riss ab und fiel zu Boden

An dem Kranfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, die Stromleitung riss ab und fiel zu Boden. Der Netzbetreiber schaltete den Strom ab, die Stromversorgung wurde durch Umleitungen sichergestellt.