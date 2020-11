Marsberg: Golfclub Westheim profitiert von der Corona-Krise

Der Golfsport ist im Aufschwung. Davon ist Dr. Wolf-Peter Otto, Präsident des Golfclubs Westheim, überzeugt. Er fragt sich allerdings schon: „Ist das trotz oder wegen Corona?“. Verbände und Golfclubs in Deutschland würden deutlich gestiegenes Interesse an Platzreifekursen, Mitgliedschaften und Startzeiten verzeichnen, hat auch Vizepräsident Richard Henke nachverfolgt. „Dies gilt insbesondere für Clubs in Großstädten“, so Claudia Decker. Sie ist die zweite Vizepräsidentin. Aber auch der Golfclub Westheim erfreut sich steigender Nachfrage. Obwohl wegen Corona mehrere Turniere abgesagt werden mussten, haben die Clubmitglieder und auch Gastspieler mehr Golfrunden denn je auf dem Westheimer Platz gespielt. Die WP sprach mit den drei Golfern über diese Entwicklung und auch über die Saison im Corona-Sommer 2020, dem Jubiläumssommer des Golfclubs,

Herr Dr. Otto, 20 Jahre Golfen in Westheim. Das ist hauptsächlich auch Ihr Verdienst. Sie hatten sich doch sicherlich im Jubiläumsjahr einiges vorgenommen. Wie hat das Virus Ihre Pläne durcheinander gewirbelt?

Dr. Wolf-Peter Otto Wir hatten uns im Jubiläumsjahr sogar viel vorgenommen. Mit einem großen Sportfest nicht nur für Golfer, sondern für alle, wollten wir den Platz und den Club präsentieren. Tolle Turniere waren geplant und dann der Lockdown. Das Championturnier, die OWL-Woche, der Hillebrand-Cup und manch‘ anderes mussten wir absagen. Erst Anfang Juni konnten vorsichtige Versuche unternommen werden. Höchsten 60 Teilnehmer bei Turnieren, keine Siegerehrung, keine gemeinsame Siegesfeier, kein gemeinsames Essen. Alles was das Clubleben ausmacht.

Richard Henke Wir haben uns auf kleine Turniere mit wenig Teilnehmern beschränkt. Im Laufe des Sommers haben wir auch ein Pandemiekonzept entwickelt, das auch die Bewirtung und die Siegerehrung zugelassen hat.

Und trotzdem sprechen Sie von einer positiven Entwicklung auf Ihrem Platz?

Dr. Wolf-Peter Otto (lachend) Unser Golf-Platz in Westheim ist nach dem GC Schmallenberg mit 24 Löchern der zweitgrößte Golfplatz im Hochsauerlandkreis. Er besticht wegen seiner guten Erreichbarkeit, von der nächsten Autobahnabfahrt sind es nur 4 km, wegen des beispielhaften Platzzustandes, der Gastfreundlichkeit, der schönen Landschaft und aus vielen anderen Gründen.

Richard Henke Im Internetportal „leading courses“ wird der Westheimer Platz mit 7,8 von 10 Punkten bewertet. Im NRW–Ranking wird er auf Platz 53 von 165 geführt. In Deutschland nimmt er den 161. Platz von 736 ein.

Claudia Decker Uns kommt zugute, dass gerade in Corona-Zeiten den Menschen bewusst wird, was zählt.

Und das wäre?

Präsidium Golfclub Westheim: Richard Henke, 1. Vizepräsident, Claudia Decker, 2. Vizepräsidentin, Dr. Wolf-Peter Otto (Präsident), von links. Foto: Golfclub Westheim

Dr. Wolf-Peter Otto Unsere Golfplätze haben mehr als alle anderen Sportstätten reichlich Bezug zur Natur. Aus einem Acker, der in der Vergangenheit wechselweise mit Mais, Raps, Weizen, Gerste und Roggen bestellt worden ist und entsprechend gedüngt wurde, ist ein ökologisches Schätzchen geworden, das nachhaltig dafür sorgt, dass die Nitratbelastung des Westheimer Grundwassers tief unter den Grenzwerten liegt.

Die Natur ist zurückgekehrt. Knapp 50 Hektar, von denen ungefähr 35 Prozent nur einmal im Jahr gemäht werden, haben sich zu einem Paradies für Bodenbrüter wie Lerchen aber auch für Bachstelzen, Schwalben und natürlich auch Krähen entwickelt. Gabelweihen (Roter Milan) und Falken horsten in direkter Nachbarschaft zum Platz in den prachtvollen Laubbäumen der Schafsweide sowie der von Twickelschen Forste und kümmern sich um die Mäuse. Hasen und Rehwild zeigen sich immer wieder. Erfreulicherweise hat Schwarzwild bisher keine Spuren hinterlassen. In den tiefen Roughs blüht blauer Enzian und manch anderes an botanischen Raritäten.

Richard Henke Der Platz selbst ist mit Ausnahme der Teiche, Bunker, der erhöhten Greens und Abschläge ohne Erdbewegungen und Geländeveränderungen gebaut worden. Die Fairways bestehen nicht etwa aus Rollrasen, sondern aus dem Boden, der schon immer da war. Außerdem sind seit Beginn der Golfaktivitäten auf dem Platz und um ihn herum mehr als 10.000 Bäume und Büsche gepflanzt worden.

Ihr Platz ist ja auch immer bespielbar, stimmt das?

Claudia Decker Der Platz ist dem Wind ausgesetzt und gut drainiert und deshalb praktisch immer bespielbar. Er ist nie durchfeuchtet. Man kann ihn auch nach ergiebigen Niederschlägen ohne weiteres bespielen ohne „bis zu den Knöcheln“ im nassen Boden zu versinken. Andererseits hält der Boden so viel Feuchtigkeit, dass die Fairways selbst in den Sommern 2019 und 2020 weitgehend grün geblieben sind. Wenn nicht gerade Schnee liegt, ist er das ganze Jahr bespielbar.

Sie sagten, dass in diesem Sommer mehr Gastspieler als sonst nach Westheim gekommen sind. Wegen des Virus, oder weshalb?

Sechs-Loch-Kurzplatz Wenn wegen eines Turniers der große Golfplatz gesperrt ist, kann man auf den Sechs-Loch-Kurzplatz ausweichen. Der Kurzplatz ist genau wie der Turnierplatz mit gepflegten Fairways, Abschlägen und mit Greens ausgestattet. Er wurde als sogenannter „pay & play“-Platz eingerichtet und dient nicht nur als Ausweichplatz, sondern auch Golfinteressierten zum Kennenlernen und zum Üben. Jeder Teilnehmer an Golfkursen ob über die VHS oder direkt in der Westheimer Golfschule kann während der Laufzeit des Kurses jederzeit und kostenlos auf dem Kurzplatz spielen. Schläger werden vom Club gestellt. Sportschuhe sind hilfreich. Der Kurzplatz ist ein „öffentlicher“ Golfplatz und kann von jedermann gegen Zahlung von 10 Euro auch ohne Platzreife gespielt werden. Zurzeit plant der Golfclub neue Toiletten, Duschen und Umkleideräume. Im kommenden Frühjahr sollen sie fertiggestellt sein. Dr. Otto: „Gäste loben den Platz und die Anlage über den grünen Klee aber beklagen das fehlende Restaurant. Das wird wohl noch dauern. Ein solches lässt sich in Clubs der Größe des GC Westheim nicht wirtschaftlich betreiben. Im Automaten sind immer kalte und warme Getränke zu haben.

Dr. Wolf-Peter Otto Ja natürlich. Golfen im Reiseland Deutschland ist auf einmal attraktiv. Durch den Fortfall aller Golfregionen, die nur mit Flieger zu erreichen sind und natürlich die Ermahnungen der Politiker, im Lande zu bleiben, suchen sich die Golfer Ziele in der Nähe. Gerade solche, die man bequem mit dem PKW oder dem Wohnmobil erreichen kann, sind verlockend. Auffallend viele Gäste aus den Niederlanden oder Belgien, die im Sauerland Quartier gemacht haben, kommen immer wieder gerne nach Westheim. Manche wissen zu schätzen, dass man mit dem Wohnmobil auch über Nacht direkt am Golfplatz parken kann.

Golfen in Corona-Zeiten, geht das überhaupt?

Dr. Wolf-Peter Otto Nicht nur für Westheim, sondern natürlich für alle Golfplätze gilt, dass man beim Golfspiel das Abstandsgebot deutlich besser einhalten kann als in fast allen anderen Sportarten. Golf ist ein klassischer Individualsport. Der geforderte Abstand ergibt sich aus der Natur der Sache. Die Spieler verteilen sich auf dem Westheimer Golfplatz auf rund 470.000 Quadratmeter Fläche.

Bei 100 Golfern ergibt das immerhin 4700 Quadratmeter für eine Person. Das ist etwas mehr als die Mindestgröße eines Fußballplatzes. Um eine Runde, bestehend aus 18 Löchern zu spielen, legt ein Golfer mindestens 6000 Meter zurück, in der Regel in sogenannten Flights d. h. zu zwei bis vier Personen. Der Abstand von einem Flight zum nächsten beträgt mindestens 250 Meter. Ansonsten besteht die Gefahr, dass weit geschlagene Bälle jemanden aus dem zuvor gestarteten Flight treffen. Begegnungen finden nicht statt, weil alle in dieselbe Richtung spielen.