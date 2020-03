Marsberg: Frau nach Attacke mit roten Würgemalen am Hals

Marsberg. Eine Frau soll in Marsberg eine andere Frau gewürgt haben, so dass dem Opfer die Luft wegblieb. Sie soll gerufen haben: „Ich bringe sie um.“

Der Fall wird jetzt vor der 4. Große Strafkammer als Schwurgericht am Landgericht Arnsberg verhandelt. Der Vorfall ereignete sich in der LWL-Klinik in Marsberg. der Vorwurf lautet: versuchter Totschlag.

Die 28-jährige, bereits geschlossen in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebrachte, Angeklagte soll am 15. August des vergangenen Jahres gegen 16: Uhr eine Mitpatientin mit beiden Händen am Hals gewürgt haben, wodurch die Mitpatientin nicht in der Lagegewesen sein soll, zu atmen und rote Würgemale am Hals davongetragen haben soll. Die Angeklagte soll beabsichtigt haben, die Mitpatientin auf diese Weise umzubringen, heißt es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft.

Prozess beginnt am 12. März

In Richtung der Mitarbeiterinnen, denen es schließlich gelungen war die Angeklagte zu überwältigen, soll sie gerufen haben: „Ich bringe sie um.“

Die Angeklagte soll dabei nicht ausschließbar im Zustand verminderter Schuldfähigkeit gehandelt haben. Sie wurde zwischenzeitlich in eine andere Einrichtung verlegt.

Der Prozess wegen versuchtem Totschlag beginnt am 12. März um 9 Uhr vor der 4. Große Strafkammer als Schwurgericht am Landgericht Arnsberg. Ein Fortsetzungstermin ist am 23. März (9 Uhr) geplant.