Marsberg: Einbrecher stehlen Sonnenbrillen bei Optiker

Die Polizei sucht Hinweise zu einem Einbruch bei einem Optiker in Marsberg.

Marsberg. Ein Optiker aus Marsberg ist in der Nacht auf Dienstag Opfer von Einbrechern geworden. Die Polizei sucht Hinweise. Das ist über den Fall bekannt.

Auf die Brillen eines Optikers an der Hauptstraße hatten es Einbrecher in der Nacht zum Dienstag abgesehen. Um 8.20 Uhr bemerkten Mitarbeiter den Einbruch. Das Geschäft war am Vorabend gegen 18 Uhr geschlossen worden.

Auch etwas Bargeld gestohlen

Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei versuchten die Täter zunächst, mehrere Fenster auf der Gebäuderückseite aufzuhebeln. Aufgrund der eingebauten Einbruchssicherung schafften sie es jedoch nicht, diese zu öffnen. Anschließend hebelten sie das Oberlicht eines Fensters auf und kletterten durch dieses in das Gebäude.

Hier brachen sie eine Tür zum Verkaufsraum auf. Sie durchsuchten den Raum und entwendeten mehrere Brillenfassungen und Sonnenbrillen. Zudem stahlen sie einen geringen Bargeldbetrag aus der Kasse.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter in Verbindung zu setzen.