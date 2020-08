Marsberg: Diebe stehlen 13 Lämmer von einer Weide

Ein junges Lamm läuft auf einer Weide. In Marsberg wurden jetzt 13 Lämmer gestohlen.

Marsberg. In Marsberg haben unbekannte Täter 13 Lämmer von einer Wiese gestohlen. Der Schäfer bemerkte den Verlust beim Nachzählen. Das sagt die Polizei.

Beim Nachzählen seiner Schafe bemerkte ein Schäfer in Marsberg im Hochsauerlandkreis am Donnerstag den Diebstahl von 13 schlachtreifen Lämmern, teilte die Polizei im Hochsauerlandkreis am Freitag mit. Der Schäfer erstatte Anzeige. Die Polizei ermittelt.

Die Herde befindet sich auf einer Wiese auf der Straße „Im Bruch“ bei Marsberg. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Die Tierdiebe dürften aber in den letzten Tagen zugeschlagen haben. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.