Marsberg: Die St. Magnus-Schützen sorgen für Klimaschutz

Marsberg. Die St. Magnus-Schützenbruderschaft Niedermarsberg saniert ihre Schützenhalle unter energetischen Gesichtspunkten. Dafür wird sie ausgezeichnet.

Die St. Magnus-Schützenbruderschaft Niedermarsberg ist „Klima-Sieger 2020“. Mit ihrem Konzept zur energetischen Sanierung der Schützenhalle haben sie sich am Wettbewerb des heimischen Energiedienstleister Westfalen Weser Energie Paderborn beteiligt, die Jury überzeugt und den dritten Platz erreicht. Belohnung: 15.000 Euro Fördersumme.

Sparen, sanieren, schützen – unter diesem Motto hatte die Westfalen Wester Energie GmbH & Co. KG Paderborn mit Unterstützung der Klimaschutzagentur Weserbergland im vorigen Herbst zum vierten Mal zum Wettbewerb „Klima-Sieger“ aufgerufen.

Er unterstützt energetische Maßnahmen an Vereinsgebäuden im Sinne des Klimaschutzes.

Energieeffizienz und Klimaschutz voranbringen

Die Schützenbruderschaft kombiniert nach Ansicht der Jury sinnvoll Baumaßnahmen zur Senkung des Wärmebedarfs mit der Installierung moderner Technik.

„Der Verein hat erkannt, dass es bei den Schützenhallen zweckmäßig ist, durch bauliche Maßnahmen an der Gebäudehülle zunächst den Wärmebedarf zu senken. Dadurch werden nicht nur Energie und Kosten eingespart, sondern auch die Nutzbarkeit für vielseitige Veranstaltungen gesteigert. Insgesamt ist hier eine gute Kombination von Einsparmaßnahmen, effizienter Technik und Integration von erneuerbaren Energien geplant“, fasst Dr. Stephan Nahrath, Geschäftsführer bei Westfalen Weser, die Einschätzung der Jury bei der offiziellen Siegerehrung am Mittwoch in der Schützenhalle Marsberg zusammen und überreichte ein Klima.Sieger-Schild mit Beleuchtung an den Schützenvorstand. Als rein kommunales Unternehmen wolle Westfalen Weser mit dem Klima-Sieger zwei Themen verbinden: bürgerschaftliches Engagement stärken und gleichzeitig Energieeffizienz und Klimaschutz voranbringen, so Dr. Nahrath.

Fehlende Einnahmen durch Corona

Die Prämie könne die Schützenbruderschaft mehr als gebrauchen, dankte Schützenoberst Michael Martin im Namen seiner Vorstandskollegen dafür. Durch Corona seien alle Einnahmen durch Hallenvermietungen oder selbst organisierte Feste weggefallen. Im vergangenen Jahr hat die Schützenbruderschaft zudem den gesamten Hallenboden erneuert. Ausgaben: 120.000 Euro. Oberst Martin: „Unsere Kasse war blank.“ Da kam der Gewinn wie gerufen.

Die Heizung wurde modernisiert, die Beleuchtung mit LED-Technik ausgetauscht. Eine neue Stromverteilung ist im Bau. Zur Wärmedämmung wurden die Fenster ausgetauscht. Überlegungen laufen, eine Wärmepumpe anzuschaffen und Photovoltaikanlagen auf dem Dach zu installieren.