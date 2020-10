Marsberg: Darum empfindet Bürgermeister Hülsenbeck Wehmut

In seinem Büro im Rathaus in Marsberg herrscht Ordnung und Übersicht. So hat er es immer gehalten. Die aktuellen Verwaltungsvorgänge sind auf dem Stand. Alles ist wohl vorbereitet für die Übergabe an seinen Nachfolger. Es sind die letzten Tage in Amt und Würden für den Marsberger Rathauschef. Klaus Hülsenbeck war sechs Jahre und vier Monate Bürgermeister von Marsberg. Am Donnerstag, 5. November, wird er in der konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrates aus seinem Amt verabschiedet und sein Nachfolger Thomas Schröder als neuer Bürgermeister mit schwarzem Parteibuch in sein Amt eingeführt.

„Ich bin froh, dass wir mit Thomas Schröder jemanden gefunden haben, der ein Höchstmaß an Gewähr dafür bietet, dass es in unserer Stadt so weitergeht, wie es sich die Bürger wünschen“, sagt Klaus Hülsenbeck. Er wird 63 Jahre alt und wird sich, wie er sagt, erst einmal ins Privatleben zurückziehen. „Mindestens ein halbes Jahr.“

Wehmut kommt auf

Er tue dies mit einem lachenden und einem weinenden Auge, gibt er zu, dass er in den letzten Wochen seiner Amtszeit zunehmend mit Wehmut habe kämpfen müssen, weil „ich wirklich gerne die Stadtverwaltung geleitet und das Amt des Bürgermeisters ausgeübt habe“. Er habe sich in der Stadt an der Diemel sehr wohlgefühlt und werde es auch weiterhin tun.

Hülsenbeck ist Verwaltungsfachmann durch und durch. Mit 30 Jahren hat er das Haupt- und Personalamt in Brilon geleitet und war dort von 2007 bis zu seinem Amtseintritt 2014 in Marsberg Kämmerer. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten wurde zu der Zeit dringend gebraucht im Marsberger Rathaus. Die Finanzen lagen ziemlich am Boden.

Marsberg nahm am Stärkungspakt teil

Die Stadt hatte sich freiwillig um die Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen des Landes beworben, hatte auch, wie immer berichtet, den Zuschlag bekommen. Doch dabei fiel auf, dass alle Jahresabschlüsse ab 2009 fehlten. Damit es zur Auszahlung der Konsolidierungshilfen in Teilbeträgen kommen konnte, mussten diese erst einmal nachgearbeitet werden. Es ging insgesamt um 7,3 Mio. Euro Konsolidierungshilfe. Hülsenbeck: „Wir haben anfangs praktisch auf einer Ebene gearbeitet, wo wir nicht wussten, wie belastbar diese überhaupt ist, weil einfach keine verlässlichen Zahlen da waren.“

Freundschaften und Fußball Klaus Hülsenbeck (62) ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Der Dipl.-Verwaltungs- und Kommunalwirt wohnt in Brilon und war 37 Jahre in der dortigen Stadtverwaltung beschäftigt, bevor er 2014 Bürgermeister der Stadt Marsberg wurde. Seit 1984 gehört er der CDU an und ist Ehren-Schiedsrichter. Seine Hobbys sind Wandern, Fahrradfahren und Fußball. Er hat sich vorgenommen, jetzt erst einmal alte Freundschaften zu intensivieren und „ich werde wieder öfters auf dem Sportplatz anzutreffen sein“, blickt er entspannt in seine Zukunft.

Das Wichtigste sei, „dass wir jetzt finanziell da stehen, wo wir stehen.“ Die Jahresabschlüsse sind abgearbeitet und die Vorgaben des Stärkungspaktes sind erfüllt. Die Stadt ist rechnerisch schuldenfrei, schreibt seit drei Jahren schwarze Zahlen und muss dieses auch nächstes Jahr mit einer schwarzen Null schaffen. Allerdings ohne Landeszuschuss, denn die Konsolidierungshilfen sind in voller Höhe geflossen. „Das wird sie auch“, ist er sich mit Blick auf „die verantwortungsbewussten Kollegen und Politiker“ sicher.

Gute Zusammenarbeit mit anderen Parteien

Ganz wichtig war ihm immer, sagt er rückblickend: „die gute Zusammenarbeit im Rat und mit der Verwaltung über Parteigrenzen hinweg.“ Das ist ihm gelungen. Er wurde und wird gleichermaßen von seinen Parteikollegen als auch der roten und grünen Opposition für seine Geradlinigkeit geschätzt. Auch aus der Bürgerschaft habe er oft gehört, wie gut es sei, dass „endlich der politische Streit aufhört und die Sache im Vordergrund steht“.

Zu den Herausforderungen seiner Amtszeit zählt er auch den Brand des Asylbewerberwohnheimes mit späterem Neubau und die bundesweite Flüchtlingskrise ab 2015, die Probleme rund um die Windenergie, die Neuan-/Umsiedlung von Firmen im Gewerbegebiet Westheim auf 90.000 qm, aktuell Corona oder als das Krankenhaus Brilon einen chirurgischen Arztsitz in Marsberg erwerben wollte. Ein ganzer Aktenordner über das Thema steht in seinem Regal. Die Praxis ging dann doch an das Marsberger Krankenhaus . Hülsenbeck: „Das war ganz, ganz wichtig.“

Die Zukunft in Marsberg

Es sei aber auch „für die Zukunft sehr viel eingestielt“ worden, wie das mit 90-prozentiger Förderung versehene 3,5-Mio.-Euro-Projekt zur Aufbereitung der Sportstätten und der Dreifachturnhalle sowie die Umnutzung der gelben Schule für eine neue Stadtbücherei und das Archiv oder die sinnvolle Nutzung der Mittel aus dem Bundesförderprogramm zur Digitalisierung der Schulen. Beschlüsse zur Erstellung eines Innenstadtkonzeptes und zur Umgestaltung des Bahnhofsbereiches sind gefasst.

Und wie steht es um den Anbau ans Rathaus? Die Bäume rechts neben dem Rathaus sind schon gefällt, was viele Bürger nicht verstanden haben. „Auf Antrag der SPD haben wir uns dazu entschlossen, erst noch andere Möglichkeiten zu prüfen.“ So sei auch noch nicht abschließend geklärt, ob das Sozialamt in dem LWL-Gebäude bleiben kann oder sich durch die Planungen des LWL noch weitere Alternativen bieten. Froh sei er, so Hülsenbeck weiter, dass der Landrat Dr. Schneider die Zusage gegeben habe, dass die Polizei in Marsberg bleibe. „Gespräche über einen Neubau der Wache stadtnah im Osten laufen.“

Dialog mit Marsberger Bürgern

Wichtig sei ihm auch immer der Dialog mit den Bürgern und das ehrenamtliche Engagement in allen Ortsteilen und der Kernstadt gewesen. Hülsenbeck: „Es ist so viel Vorzeigbares entstanden, wie zum Beispiel die Bürgerwiese, der Bionikpfad oder die noch laufenden Arbeiten an unserem Heimatmuseum, dem Kilianstollen und der alten Schule Erlinghausen unter dem Titel Handwerk verein(t) in die Zukunft. Prima ist auch der enorme Einsatz unserer Feuerwehr.“

Stolz schwingt in seiner Stimme mit und plötzlich wird er nachdenklich: „Ich war wirklich gerne Bürgermeister“, sagt er. Aber wenn man immer mehr Aufwand betreiben müsse, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, dann sei es an der Zeit darüber nachzudenken, dass „man für sich und das anspruchsvolle Amt den richtigen Zeitpunkt erwischt, Platz zu machen, und dann müsse man persönliche Befindlichkeiten hinten anstellen. „Das Herz sagt nach wie vor ja. Aber wenn ich alles sorgfältig abwäge mit Blick in die Zukunft, ist dies die richtige Entscheidung gewesen.“

Alles gute für Thomas Schröder

Seinem Nachfolger Thomas Schröder wünscht er alles Gute: „Er kann sich auf den überaus loyalen und fachkundigen Allgemeinen Vertreter Löhr in jeder Hinsicht verlassen, ebenso auf die Amtsleiter und die Kolleginnen und Kollegen.“ Das Thomas Schröder nicht aus der Verwaltung kommt, sei „nicht zwingend notwendig“ und auch nicht vom Gesetzgeber gefordert: „Ein Bürgermeister ist nicht dafür da, oberster Sachbearbeiter zu sein.“