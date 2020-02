Marsberg: Beringhausen sagt Karnevalsumzug ab

In Obermarsberg kann der Karnevalsumzug 2020 am Samstag sogar im Trockenen stattfinden, die Nachbarortsteile Erlinghausen, Beringhausen und Essentho haben dieses Glück wohl leider am Sonntag nicht.

Marsberg/Medebach. Beringhausen hat um 12 Uhr den Karnevalsumzug abgesagt, in Essentho, Erlinghausen und Oberschledorn sollen die Umzüge bis dato stattfinden.

Es regnet überall zwischen Marsberg und Medebach, wo am heutigen Sonntag die Umzüge geplant sind, es stürmt aber nicht unbedingt gleich stark in diesem großen Gebiet.

Bindfäden, immer wieder durchsetzt mit Sturmböen, so ist die Lage. Beringhausen hat den Zug darum abgesagt, „es stürmt immer mehr, der Zug wird eventuell an einem anderen Termin nachgeholt. Alle Gruppen treffen sich um 13.31 Uhr in der Schützenhalle, es wird dort gefeiert“, sagt Klaus Gorille, Vorsitzender des Karnevalsvereins.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Unterschiedliche geographische Lage

Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit 1 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

2 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

3 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

4 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

5 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

6 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

7 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

8 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

9 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

10 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

11 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

12 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

13 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

14 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

15 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

16 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

17 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

18 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

19 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

20 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

21 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

22 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

23 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

24 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

25 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

26 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

27 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

28 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

29 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

30 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

31 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

„Beringhausen liegt wettertechnisch in einer Art Kessel, wir haben oft Glück bei solchen Wetterlagen, es kann aber auch sein, dass es wie bei einem Kamin so richtig durchzieht“, erklärt Gorille.

Sehr ungemütlich ist es bereits seit dem Morgen: In Brilon peitscht der heftige Wind den Regen an, Wiesen an der Altenbürener Straße sind überflutet, ein umgeknickter Leitpfosten lag auf der B7 am Ortseingang von Brilon. In Medebach-Oberschledorn scheint die Wetterlage etwas entspannter: „Wir haben nur ab und zu eine Windböe, sonst ist es ruhig“, sagt André Gerbracht, Vorsitzender des Karnevalsvereins. Man habe sich am Morgen mit allen beteiligten Gruppen getroffen und diese hätten mit Mehrheit abgestimmt, dass der Zug durchgeführt wird. „Um 14.01 Uhr geht es wie geplant los. Und wenn das Wetter schlimmer wird, es nicht geht, brechen wir ab.“

Erlinghausen und Essentho sind tapfer

Ähnlich entscheiden sich auch die Narren weiter östlich in Erlinghausen und Essentho. „Die Wetterprognose sagt, dass es um 12.30 Uhr vielleicht sogar aufhören soll zu regnen, darum planen wir, unseren Umzug um 13.31 Uhr wie geplant zu starten“, sagt Burkhard Bernard, Vorsitzender der Karnevalisten im Marsberger Ortsteil.

Züge am Samstag in Liesen und Obermarsberg können stattfinden

Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg 1 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

2 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

3 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

4 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

5 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

6 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

7 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

8 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

9 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

10 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

11 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

12 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

13 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

14 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

15 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

16 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

17 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

18 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

19 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

20 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

21 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

22 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

23 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

24 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

25 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

26 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

27 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

28 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

29 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

Liesen und Obermarsberg hatten am Samstag mehr Glück. Ihre Umzüge konnten bei halbwegs konstantem Wetter stattfinden. So sehe es auch für Rosenmontag aus, sagt Julian Pape, Dipl.-Geograph, vom Wetterportal Sauerland. „Keine gute Prognose“, gibt er vor den heutigen Tag. Ein „Mega-Tief“ halte sich bis heute Abend.

„Es ist das ekelhafteste Wetter, das man sich vorstellen kann für so einen Tag wie heute und der Dauerregen wird auch wenig Pausen machen. Das der Wind, der bis zum Nachmittag noch eher stärker wird, in Böen bis an die 100 km/h.“ Darum seien die großen Karnevalszüge schon abgesagt, aus Sicherheitsgründen halte er dies auch für richtig. Denn der Wind werde bis drei, vier Uhr nachmittags eher noch einen Tacken zulegen. Schon ab 80 km/h spreche man von Sturm.

Manche Orte leigen geschützt

Allerdings: „Je weiter man Richtung Marsberg kommt, liegen die Orte etwas geschützter hinter dem Rothaargebirge.“ Das gelte auch für Oberschledorn. Darum würden die Verantwortlichen sicher auch mit einbeziehen, ob sie erfahrungsgemäß in so einer geschützten Ecke liegen. Alles, was weiter westlich im Altkreis Brilon läge, sei dem Regen und Sturm mehr ausgesetzt.

Noch dazu kommt, das nicht wenige Bäume auch an den Straßen wegen der vorhergehenden Stürme bereits angeknackst sind. „Großräumig ist die Wetterlage am Tag heute vom Sturm her nicht viel weniger als vor zwei Wochen, aber sie bekommt erst seit heute Morgen mehr Aufmerksamkeit“, meint Julian Pape. Und gerade auch zum Abend hin solle der Sturm nicht so schlimm werden, wie bei den letzten beiden Sturmtiefs.

Am Rosenmontag sei hingegen allles wieder in Ordnung. Morgens trocken, nachmittags etwas Regen und kaum Wind.