Marsberg: Autofahrer (30) stirbt bei Unfall auf Landstraße

Ein 30 Jahre alter Mann aus Marsberg ist bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3076 zwischen Adorf und Flechtdorf ums Leben gekommen. Der Mann aus Marsberg war am Freitagabend mit seinem blauen BMW von Flechtdorf in Richtung Adorf unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam, mit einem Baum kollidierte und an einem zweiten Baum auf der Seite liegend zum Stillstand kam.

Über das im Fahrzeug integrierte Notrufsystem wurde direkt eine Meldung an BMW und anschließend an die Leitstelle Waldeck-Frankenberg abgegeben. Gegen 21.43 Uhr rückten die Feuerwehreinheiten an. Ebenfalls auf den Plan gerufen wurden ein Streifenwagen der Polizeistation Korbach. Zunächst wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und das Fahrzeug mit einer Winde gegen Abrutschen gesichert. Im völlig zerstörten Fahrzeug saß nur der Fahrer des wagens. Mit einer Wärmebildkamera wurde die Umgebung abgesucht, eine zweite Person wurde aber nicht gefunden.

Straße wird viele Stunden gesperrt

Durch eine Sofortrettung wurde der eingeklemmte Mann mit hydraulischem Rettungsgerät und Säbelsäge aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben - dieser konnte aber nur noch den Tod feststellen.

Die Landesstraße wurde während der Einsatzarbeiten in Absprache mit der anwesenden Polizei durch die Feuerwehr gesperrt. An dem völlig zerstörten Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Es wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Abschließend wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen und die Fahrbahn gereinigt. Gegen 0.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. (112 Magazin)