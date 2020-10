Marsberg: Arzt entwirft Kalender mit medizinischem Wissen

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen. In den Fingerspitzen von Dr. Andreas Wöge kribbelt es. Er liebt Sprüche und Weisheiten mit doppeltem Sinn. „Sie helfen einem als Eselsbrücke Sachverhalte besser zu verstehen und bei Bedarf abzurufen“, sagt der Allgemeinmediziner mit Anstellung im LWL-Therapiezentrum Marsberg. Seit seinem Studium sammelt er Anekdoten und Merksprüche und kann bisher auf einen beachtlichen Fundus dieser Art zurückgreifen. Und er ist inzwischen bekannt für seine Advents- und Jahreskalender, die er mit seinem Fachwissen bestückt.

Bisher hatte er sie lediglich für medizinische Berufsgruppen kreiert mit Prüfungsfragen hinter jedem Kläppchen und der dazugehörigen Antwort. Jetzt gibt es auch einen für angehende Führerscheinbesitzer oder alle, die ihr Allgemeinwissen vertiefen möchten.

19 verschiedene Adventskalender

Für diesen Advent hat er sage und schreibe 19 Adventskalender im großen DIN A3-Format zusammengestellt. Dr. Wöge: „Sie enthalten keine Schokolade, sind also weniger für den Magen als mehr für den Kopf.“ Jeder einzelne hat ein stimmungsvolles adventliches Deckblatt, das mit Augenzwinkern auf den Inhalt hinweist. Diesmal ist für nahezu alle medizinische Berufsgruppen einer dabei und fünf davon auch für jedermann. Inzwischen hat er seine Kalender-Erfindung sogar patentieren lassen.

Hinter jedem der 24 Kläppchen verbergen sich wieder 24 Prüfungsfragen (und Antworten) für die jeweiligen Berufsgruppen, wie Medizinstudenten bis Physikum oder klinische Semester. Das Deckblatt zieren drei Rehe im verschneiten Winterwald. In dem Adventskalender für Ärzte und Medizinstudenten nach dem Physikum oder Hebammen finden sich Fragen und Antworten „Rund um die Geburt“. Ob Altenpfleger, Rettungssanitäter, Heilpraktiker, Krankenschwestern oder Arzthelferinnen, für jede Sparte gibt es einen eigenen Adventskalender mit speziellen Fragen (und Antworten). Auf dem Deckblatt für zahnmedizinische Fachangestellte ist beispielsweise ein Eichhörnchen abgebildet, das an einer Haselnuss knabbert. Erstmals gibt es auch einen Adventskalender in Englisch für Medizinstudenten.

Aber auch aktuelle und angehende Mofa-Führerscheinbesitzer können ihr Fachwissen mit einem eigens für sie kreierten Adventskalendern auffrische, er eignet sich auch für E-Biker, Roller und E-Sooter. Der Adventskalender mit der Überschrift „Alleswisser – Wer kennt denn sowas?!“ richtet sich praktisch an alle, die ihr Allgemeinwissen testen wollen.

Auf dem Adventskalender für aktuelle und angehende Pkw-Führerscheinbesitzer ist ein roter VW-Käfer in verschneiter Winterlandschaft zu sehen. Hinter jedem Kläppchen findet sich zu der Prüfungsfrage ein Foto aus dem Stadtgebiet. Eine Taube auf dem Dach und ein Spatz in der Hand schmückt den Adventskalender mit 24 Redewendungen, Sprichwörter und geflügelten Worten, deren Bedeutung und Herkunft.

Dann gibt es noch einen mit 24 witzigen Fragen zum „unnützen“ Fußballwissen. Welcher Trainer hat noch einmal gesagt: „Mal verliert man, mal gewinnt der andere.“

Jahreskalender für jedermann

Wer über die Adventszeit hinaus nicht auf die witzigen Kalender verzichten möchte, Dr. Wöge hat erstmals fünf verschiedene 12-Monats-Kalender als Wandkalender im DIN A 4-Format zusammengestellt. Im amüsanten „Sucht- & Drogen-Jahreskalender 2021“ heißt es für den Monat Februar: Leute, die mir reinen Wein einschenken, mag ich am liebsten. Homer Simpson (Hauptperson der bekannten amerikanischen Zeichentrickserie) prostet zu: „Oder Bier! Bier geht auch“.

Ein lehrreicher bunter Medizin-Kalender 2021 ist ebenfalls im Angebot, sowie ein witziger Bierkalender oder für die Weinliebhaber ein lustiger (Lach- und) Weinkalender 2021. Den Bierkalender gibt es auch in leicht verständlichem Englisch.