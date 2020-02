Marode Holzstämme auf Briloner Bilstein werden ausgetauscht

Die Landmarke auf dem Bilstein-Plateau soll weiterhin aus Holz bestehen. Das ist sich die Stadt des Waldes schuldig. „Alles andere“, so Christiana Kretschmar (BBL) am Donnerstagabend im Briloner Bau- und Planungsausschuss, „ist Quatsch“. Das sahen alle so, und deshalb sprach sich der Ausschuss einstimmig dafür aus, die Sanierung der Installation - wie beim neuen Kyrill-Tor - mit Douglasien aus dem Stadtwald vorzunehmen.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Wie berichtet, war einer der fünf rund 20 Meter hohen, 2015 installierten Fichtenstämme dem Orkan „Friederike“ zum Opfer gefallen. Weil die Installation des „Geologischen Sprungs“ hoch oben auf dem Berg durch „Regionale“-Mittel gefördert worden war, steht die Stadt in der Pflicht, 25 Jahre dafür aufzukommen.

Kostruktion suboptimal

Einigkeit herrschte im Ausschuss darüber, dass die Konstruktion suboptimal sei. Das betrifft sowohl die Wahl des Holzes wie auch die Befestigung der Stämme. Zur Veranschauung: Der 25 bis 30 Meter hohe Weihnachtsbaum auf dem Briloner Marktplatz steckt rund 1,80 Meter tief in einem Schacht in der Erde. Bei der Landmarke auf dem Bilstein-Plateau geben nur etwas mehr als kniehohe Hülsen den Stämmen Halt.

Auch wenn der zweiglose Stamm dem Wind weniger Angriffsfläche bietet als der Weihnachtsbaum, so zerren hoch oben auf der Bergkuppe doch heftige Kräfte an dem Konstrukt. Auf der Wetterseite der Stämme ist zum Beispiel die Farbe schon längst weggeblasen, es gibt deutlichen Pilzbefall, zudem musste zum Einpassen in die Stahlhülsen die Stämme viereckig passend geschnitten werden und schließlich schwächte die dicke, eigentlich aus Stabilitätsgründen durch das Holz getriebene Gewindestange den Stamm. Marcus Bange, ehemaliger Leiter des Ordnungsamtes und seit Monatsanfang neuer Leiter der Bauverwaltung sowie des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements: „Das hat nicht gepasst.“

Die im Rahmen des "Regionale"-Projekts "Geologischer Sprung" auf der Bilstein-Halde installierte Landmarke muss erneuert werden. Einer der Stämme war unmittelbar über der Halterung abgebrochen. Foto: BWT

Für die Douglasien-Variante hatte die Stadtverwaltung einen Kostenaufwand von rund 12.000 Euro kalkuliert, eine Ausführung in Stahl - Beigeordneter Reinhold Huxoll: „Damit haben wir lange Ruhe.“ – sollte rund 27.000 Euro kosten.

Thema „Anschuhen“

SPD-Ratsherr Franz-Josef Klaholz brachte das „Anschuhen“ der Stämme ins Spiel. Dafür müssten aber entsprechende neue Stahlständer einbetoniert werden. CDU-Ratsherrin Karin Bange sagte, dass man dann doch statt der fünf nur drei Stämme installieren könne. Nicht verkneifen konnte sie sich die Bemerkung, dass die Installation nicht möglich wäre, wenn die Stadt - wie im Herbst vom Ratsherrn der Linken beantragt - den Klimanotstand ausgerufen hätte, denn: „Eigentlich ist die Landmarke ja nutzlos.“

Beigeordneter Reinhold Huxoll sagte, dass die Stadt einen Statiker einschalten und eruieren will, „wie wir mit der jetzigen Konstruktion zurecht kommen“. Etwa mit nicht ganz so hohen Stämmen und einer anderen Holzart.