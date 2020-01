Todesfall Mann verbrennt in Olsberg am Neujahrsmorgen in der Wohnung

Olsberg. In Olsberg ist am Neujahrsmorgen ein Mann bei einem Wohnhausbrand gestorben. Wie konnte es zu dem Feuer kommen? Kripo und Staatsanwalt ermitteln.

