Mann in Marsberg auf offener Straße ausgeraubt und verletzt

Marsberg. Ein Mann aus Marsberg hat am Mittwoch bei der Polizei Anzeige erstattet. Er gibt an, am Sonntagabend ausgeraubt worden zu sein.

Am Mittwoch erschien ein 68-jähriger Marsberger auf der Polizeiwache in Marsberg. Er gab dort an, am Sonntagabend gegen 21 Uhr vor seiner Wohnung in der Bahnhofstraße in der Nähe eines Kulturvereins ausgeraubt worden zu sein.

Nach seinen Angaben sollen zwei etwa 1,70 bis 1.80 Meter große Männer ihn geschlagen und auf ihn eingetreten haben. Anschließend sollen sie seine Geldbörse gestohlen haben. Eine genauere Personenbeschreibung liegt nicht vor. Der Marsberger wurde bei der Aktion leicht verletzt.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Sie fragt: Wer hat am Sonntagabend verdächtige Personen beobachtet? Hinweise an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.