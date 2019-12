Die Polizei ermittelt in dem Fall.

Polizei Mann dringt in Olsberg in Wohnung der Ex-Freundin ein

Olsberg. Mit einem nachgemachten Schlüssel ist ein Mann in die Wohnung seiner Ex-Freundin eingedrungen. Die Polizei ermittelt jetzt in dem Fall.

Mit einem nachgemachten Schlüssel hat sich der Ex-Freund einer Frau aus Olsberg am Samstag, zwischen 3 und 9 Uhr, Zugang zu einer Wohnung in der Straße Am Langenberg verschafft. Er entwendete nach Angaben der Polizei zwei Autoschlüssel und einen Wohnungsschlüssel.

Die ehemalige Lebensgefährtin des Mannes hatte nach dem Eindringen in die Wohnung die Polizei gerufen.

Die Ermittlungen in dem Fall laufen, sagte ein Polizeisprecher.