Mann aus Brilon schlägt wegen Hinweis auf Maskenpflicht zu

Die Bundespolizei, hier ein Symbolbild, ermittelt gegen einen Mann aus Brilon. Er soll am Hauptbahnhof Bahnmitarbeiter geschlagen haben, weil sie ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen haben..

Brilon/Dortmund. Ein Mann aus Brilon soll in Dortmund Bahnmitarbeiter geschlagen haben. Der Briloner schlug wohl zu, weil er ermahnt wurde, eine Maske zu tragen.

Der Hinweis auf die Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes im Zusammenhang mit der Corona-Krise in einem Geschäft am Dortmunder Hauptbahnhof führte am Dienstagmorgen nach Angaben der Bundespolizei offensichtlich zum Angriff auf drei Bahnmitarbeiter. Bundespolizisten konnten zwei flüchtige Tatverdächtige festnehmen – einer kommt aus Brilon.

Gegen 5 Uhr wurde die Bundespolizei über eine lautstarke Auseinandersetzung vor einem kleinen Supermarkt am Dortmunder Hauptbahnhof informiert. Einsatzkräfte stellten vor dem Geschäft fest, dass zwei Männer drei Bahnmitarbeiter angingen. Als sie die Bundespolizisten erkannten, flüchteten die Angreifer in Richtung Freistuhl, wo sie durch Einsatzkräfte festgenommen werden konnten.

Bundespolizei: Mann aus Brilon schlägt mit Fäusten zu

Wie die drei Bahnmitarbeiter erklärten, hatten sie einen 26-jährigen Dortmunder und einen 28-jährigen Mann aus Brilon auf die Maskenpflicht in dem Geschäft hingewiesen. Vor dem Geschäft soll es dann zu der erst verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Im Verlaufe dieser sollen die beiden Männer die Bahnmitarbeiter mit Faustschlägen angegriffen und verletzt haben. Diese waren anschließend nicht mehr dienstfähig und suchten einen Arzt auf.

Sowohl der Dortmunder als auch der Mann aus Brilon waren alkoholisiert. Gegen das Duo leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.