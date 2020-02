Hochsauerlandkreis/Brilon. Während sich der Kreischef der HSK-FDP über das Wahlergebnis in Thüringen in erster Linie freut, gibt es Kritik anderer Sauerländer Liberalen.

Lob und Kritik: Sauerländer FDP gespalten zu Thüringen Wahl

Die Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten von Thüringen mit den Stimmen der AfD schlägt hohe Wellen. Es gibt jede Menge Kritik – auch aus Reihen der FDP. Aber auch Zustimmung zur Wahl in Thüringen: „Aus meiner Sicht war es richtig und wichtig, dass mit Thomas Kemmerich ein Kandidat der Mitte angetreten ist – gegen zwei Kandidaten vom Linksaußen und Rechtsaußen“, sagte der Kreisvorsitzende der FDP im Hochsauerlandkreis, Carl-Julius Cronenberg.

Das sagt HSK-Chef Cronenberg

„Zu seinem überraschenden Sieg habe ich ihm gratuliert. Klar ist für mich aber auch, dass es keinen liberalen Ministerpräsidenten geben kann, der in irgendeiner Form jetzt oder in Zukunft auf die Stimmen der AfD angewiesen ist.“

Es sei daher ebenfalls richtig und wichtig, dass Thomas Kemmerich jegliche Zusammenarbeit mit der AfD unverzüglich ausgeschlossen habe. „Jetzt hat er die Aufgabe, eine Regierung zu bilden. Ich fordere alle Parteien der politischen Mitte auf, daran konstruktiv mitzuarbeiten. Wenn Thomas Kemmerich keine Unterstützung für eine Minderheitsregierung der Mitte findet, muss es schnell zu Neuwahlen kommen.“

Das sagt der Kreistagsabgeordnete Mühlenbein

Als „Zaungast wie alle anderen auch“ hat FDP-Kreistagsabgeordneter Josef Mühlenbein aus Brilon die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen verfolgt. Deshalb könne er auch „nicht beurteilen, inwieweit die CDU-Fraktion bei der Wahl „Mitläufer der AfD“ war oder ob es deren „Ziel war, einen linken Ministerpräsidenten abzuwählen“.

Wenn es um letzteres gegangen sei, so der Rechtsanwalt, könne er die ganze Aufregung nicht verstehen: „Das ist doch der politische Gegner.“ Allerdings sei es eine „sehr, sehr bedauerliche Geschichte, dass ein Fünf-Prozent-Mann“ - damit spielt Mühlenbein auf das Ergebnis der Liberalen bei der Landtagswahl an - jetzt Ministerpräsident in Thüringen werde. Mühlenbein: „Wenn er das Kunststück hinkriegt, eine handlungsfähige Regierung zu bilden, dann sei’s ihm gegönnt. Ich denke aber nicht, dass das klappt.“

Das sagt Bürgermeister-Kandidat Eppner

Der 33-jährige Enrico Eppner aus Hallenberg hat bis spät in die Nacht vorm Fernseher gesessen und sich Stimmen und Reaktionen auf die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen angehört. Er ist treibende Kraft des 2018 gegründeten FDP-Ortsverbandes seiner Heimatstadt und tritt bei der Kommunalwahl im Herbst als Bürgermeisterkandidat an. „Ich sehe das sehr kritisch und rate zur Besonnenheit. Klar ist für mich: die FDP hatte in Thüringen keinen Regierungsauftrag und das ganze Verfahren war der Demokratie nicht dienlich; es hat einen faden Beigeschmack.“ Rein rechtlich sei das Procedere nicht anfechtbar; schließlich müsse es Alternativen aus der Mitte zu Extrem-Links- und -Rechts geben. Er gehe aber davon aus, dass das Dilemma mit einem Misstrauensvotum oder einem Amtsverzicht enden werde. Hätte es ein solches Wahlergebnis auf kommunaler Ebene gegeben, hätte im Traum niemand daran gedacht, dass eine Partei mit fünf Prozent Wählerstimmen einen Regierungschef stellt.