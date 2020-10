Lizenz zum Sägen fürs Fichtenmoped in Brilon auf Eis gelegt

Die Versuchung ist groß: Im Keller liegt noch die gepflegte Motorsäge vom Vater. Und es wird doch wohl keine Hexerei sein, das „Fichtenmoped“ in Schwung zu bringen, um den trockenen Baum im Sauerländer Garten zu fällen. Das kann gut gehen, das kann für ungeübte Holzfäller aber auch schmerzhaft enden. Wer eine Kettensäge in Betrieb nehmen will, sollte sich mit dem Gerät auskennen. Zum Beispiel für Wald- und Forstarbeiter, Landschaftsbauer, Feuerwehrmänner und THW’ler ist der„Kettensägen-Führerschein“ Pflicht.

Eigentümer ist dann aus der Haftung

„Wer sein Brennholz auf seinem privaten Grundstück schlägt und schneidet, braucht dazu keinen Schein – sollte sich aber zur eigenen Sicherheit überlegen, ob er ohne Fachwissen wirklich zur Säge greifen will“, sagt Jan Hauke Moormann. Er wollte eigentlich an diesem Samstag einen Motorsägen-Grundlehrgang bei der VHS in Brilon anbieten. Doch wegen des Corona-Lockdowns ist der Kurs abgesagt. Trotzdem sind die Tipps des Fachmanns Gold wert.

VHS bietet den Motorsägenführerschein häufiger an Jan Hauke Moormann kommt aus Büren. Er ist hauptberuflich selbstständiger Forstdienstleister. Seine Haupttätigkeit ist die Beförsterung von privatem Waldbesitz und er macht Baumkontrollen. Im Bereich Forst arbeitet er seit 2015, nachdem er Forstwissenschaft in Tharandt studiert hat. Er ist 32 Jahre alt und geht in den Wald, seit er in seiner Familie mit elf Jahren beim Brennholz machen mitgeholfen hat. Die Reihe von Verletzungen und Unfällen bei der Arbeit mit Holz und Säge ist endlos. Moormann selbst hat noch keine Verluste erlitten, könnte aber viele Geschichten erzählen. „Viele Kurs-Teilnehmer - auch die alten Hasen – sagen nach dem Lehrgang: „Das hätte ich jetzt auch nicht so gewusst.“ Bei der VHS gibt es eine Vielzahl an Motorsägen-Kursen – sowohl in Brilon, als auch in Marsberg du Olsberg. Für den 9. und 23. Januar sind die nächsten Kurse geplant. Infos auf www.vhs-bmo.de oder unter 02961 6416.

Muss ich als Privatmann wirklich so einen Schein haben oder ist das nur mal wieder irgendein Verwaltungsakt?

Moormann: In seinem eigenen Garten ist niemand dazu verpflichtet. Auf dem Privatgelände kann jeder sägen, wie er möchte. Die Frage ist nur: Was ist, wenn etwas passiert. Das kann auch später versicherungstechnische Probleme geben. Denn generell ist die Arbeit mit der Motorsäge von der Berufsgenossenschaft als gefährlich eingestuft. Der Landesbetrieb Wald und Forst hat schon 2006 einen Leitfaden zur Freizeitselbstwerbung von Brennholz erlassen. Und daran orientieren sich auch viele Privatwaldbesitzer. Wenn der Förster oder ein Waldeigentümer jemanden in den Wald lässt, weil er sich Brennholz machen möchte, dann ist so ein Schein und damit der Nachweis über ein Mindeststandardwissen eigentlich Pflicht. Damit ist auch der Eigentümer aus der Haftung.

Es kommt auf die richtige Schnitt-Technik an

Wer einem Fachmann mal bei der Arbeit zugeschaut hat, der muss neidlos anerkennen, dass das richtige Sägen durchaus eine Kunst für sich ist. Worauf kommt es an?

Die richtige Schnitt-Technik, das Beherrschen des Gerätes und auch eine Portion Respekt sind wichtig. Der Lehrgang ist in zwei Teile aufgebaut. Modul Eins beschäftigt sich daher zunächst mit dem Aufbau der Säge. Wozu ist der Choke da, wie bekommt man den Motor ohne Mühen und sicher ans Laufen? Wie schärfe ich die Kette, wie säubere ich den Luftfilter? Das sind wichtige Basis-Informationen. Jeder muss daher zum Kursus seine Säge mitbringen und selbstverständlich auch die richtige Schutzkleidung. Das geht mit der Schnitt-Schutz-Hose los und hört beim Helm mit Gehörschutz und Visier auf. Eine Säge kann 98 bis 115 Dezibel laut sein: Zum Vergleich: ein Flugzeugstart hat 140 Dezibel.

Kommt man denn in dem Kurs auch selbst zum Sägen oder ist alles nur blanke Theorie?

Es geht erstmal ums Grundwissen. Und dann gehen wir auch ins Freie und sägen. Teil 1 des Kurses beschäftigt sich aber nur mit liegendem Holz. Wie man einen Baum von bis zu 35 Zentimetern Brusthöhendurchmesser zu Fall bringt, das ist Kursinhalt in Teil 2. Aber selbst das Sägen am ,liegenden Objekt‘ , um das es hier geht, hat schon seine Tücken. Wichtig ist es, das Spannungsverhältnis richtig einzuschätzen. Gerade bei Sturmholz gibt es sehr unterschiedliche Verhältnisse und ich muss schauen, wo ich die Säge ansetze, dass mir das Blatt nicht gleich eingeklemmt wird. Ist der Stamm zum Beispiel gebogen, muss ich anders ansetzen als bei einem Stamm, der über einer Mulde liegt. Immer von der Druckseite weg und in die Zugseite hinein.

Jan Hauke Moormann ist nicht nur Hunde-Freund - er kennt sich auch mit der Motorsäge aus. Foto: privat / wp

Wer kommt in der Regel zu Ihnen in die Kurse?

Zu 80 bis 90 Prozent sind das private Brennholzselbstwerber – also Leute, die sich ihr Kaminholz machen möchten. Einige sind Garten- und Landschaftsbauer, die den Schein beruflich brauchen. Hin und wieder sind auch alte Hasen dabei, die schon vorher ohne Schein gesägt haben und gucken wollen, ob sie alles richtig machen oder ob sich bei der Technik was geändert hat. Dann gibt es aber auch Söhne, die ihrem Vater im Wald helfen wollen und sehr oft Laien, die sehr offen und sich ihrer Unzulänglichkeit bewusst sind. Wer noch nie eine Säge in der Hand hatte, nimmt die Tipps und Hinweise sehr dankbar auf. Wir haben immer auch zwei, drei Frauen im Kurs. Das richtige Sägen ist weniger eine Frage der Kraft als vielmehr eine Frage der Technik. Aber man sollte nicht die Zierlichste sein.

Was sind die meisten Fehler, die gemacht werden?

Der größte Fehler geht vom Kick-Back aus – das ist, wenn man mit der oberen Schienenspitze, also dem Halbrund der Säge, in das Holz einsägt und rein sticht. Wer das nicht fachgerecht macht, läuft Gefahr, dass ihm die Säge binnen einer Millisekunde hoch und dann meistens Richtung Kopf schlägt. Das geschieht durch gegenläufige Kräfte und das kann tödliche Verletzungen mit sich bringen.

Was stellt die Kursteilnehmer vor die größten Herausforderungen?

Das Starten der Säge ist für Frauen oft eines der größten Probleme. Ich selber habe auch schon mal elektrische bzw. akku-betriebene Sägen ausprobiert. In deren Entwicklung ist in den vergangenen Jahren viel investiert worden. Die sind auf jeden Fall Alternativen, für kleinere Aktionen. Sie sind total leise und können auch nicht absaufen. Das Handling ist einfacher – aber die Vorsichtsmaßnahmen gelten auch hier. Im zweiten Teil des Kurses, wo es um die Fällung von Bäumen geht, merkt man schon, dass der Respekt größer ist. Da kommt es noch mehr auf die richtigen Schnitt-Techniken an. In den praktischen Übungen lasse ich Fehler bis zu einem bestimmten Punkt absichtlich durchgehen, damit der Kursteilnehmer an der entscheidenden Stelle merkt, was falsch gelaufen ist. Theorie und Praxis sind eben halt doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Letztlich gibt es bei jedem Baum so viele Unwägbarkeiten: Äste, die beim Fällen raus brechen oder aus anderen Bäumen herausgeschlagen werden und herabfallen können. Im Aufbaukurs dürfen auch nur maximal sechs Leute mitmachen, denn wir diskutieren jeden Fall ausgiebig. Im Grundkurs ist Platz für zehn.

Muss man so einen Kurs eigentlich irgendwann auffrischen?

Nein, das ist wie beim normalen Führerschein. Aber man lernt ja nie aus – und insofern kann es nicht schaden, sich mit neuen Techniken vertraut zu machen. Die Schnitt-Techniken wurden über Jahrhunderte entwickelt. Neuartig sind z.B. Sicherheitsfäll-Techniken bei dem ein Halteband zum Einsatz kommt um den Baum kontrolliert zu Fall zu bringen.