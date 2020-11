Lions-Club Brilon-Marsberg präsentiert Adventskalender

Brilon-Marsberg. Der Lions Club Brilon-Marsberg präsentiert seinen Adventskalender mit 180 Gewinnen im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro.

Alle Jahre wieder auch in schwerer Zeit: der Adventskalender 2020 ist da!

Bereits zum 12. Mal hat der Lions Club Brilon-Marsberg in diesem Jahr seinen beliebten Adventskalender aufgelegt. 180 Gewinne im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro warten auf die Gewinner.

Verkaufsstart war, wie in den vergangenen Jahren auch, bei „Brilon bei Nacht“ Ende Oktober. Jetzt findet man die Kalender an allen bekannten Verkaufsstellen in Brilon und Marsberg. Die Mitglieder des Lions-Clubs sind besonders glücklich darüber, dass trotz der angespannten Situation durch die Corona-Pandemie in der Gastronomie und im Handel so viele treue Sponsoren wieder mitmachen. Dadurch wurde die bewährte Attraktivität des Kalenders beibehalten.

Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an.

In elf Jahren mehr als 154.000 Euro

In den vergangenen elf Jahren konnte so eine Spendensumme von mehr als 154.000 Euro für Projekte in Briloner und Marsberger Kindergärten und Schulen übergeben werden.

Der Hauptpreis in diesem Jahr ist wieder Bargeld in Höhe von 1000 Euro. Außerdem gibt es viele weitere hochwertige Gewinne zu entdecken, z. B. Brillengutscheine, einen hochwertigen Farbdrucker, verschiedene Einkaufs- und Verzehrgutscheine, Eintrittskarten für das Theater und die Briloner Jazznacht sowie vieles mehr.