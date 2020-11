Legendärer Kampfkünstler Bruce Lee begeistert auch in Brilon

„Sei Wasser, mein Freund“, ist vielleicht das berühmteste Zitat des Kampfkünstlers Bruce Lee, der am 27. November 2020 seinen 80. Geburtstag gefeiert hätte. Er verstarb allerdings bereits im Alter von 32 Jahren in Hongkong, aber seine Einflüsse sind auch heute noch spürbar. Zwei Briloner erklären, wieso sie Lee fasziniert und wie er ihr Leben in jungen Jahren geprägt hat.

Faszination Bruce Lee

Andreas „Andy“ Hüttemann leitet ein Dojo in Brilon und gibt dort sein Wissen weiter. 1979 begann er, Judo zu lernen, ein Jahr später wechselte er zum Jiu Jitsu, wo er von seinem Lehrmeister auf Bruce Lee aufmerksam gemacht wurde, der mit einem Poster an der Wand verewigt war. „Er erzählte mir von Lees Werdegang und ich habe mich dann in Büchern und Videos mit ihm auseinandergesetzt. Mit einem Freund zusammen haben wir dann selbst Videos gemacht, wo wir versucht haben, seine Bewegungen möglichst genau nachzumachen“, erzählt der 51-Jährige. Lee faszinierte ihn sehr. Hüttemann hatte in seiner Jugend unter Gewalt zu leiden und erkannte Ähnlichkeiten im Kampfkünstler, der wie der Briloner auch, zierlich aussah. Dennoch war Lee kraftvoll und gilt nicht umsonst als der König des Kung Fu.

Die Faszination von Kampfszenen „Film ist schon immer ein Körpermedium gewesen. Das Interesse am menschlichen Körper und wie er sich bewegt und vor allem wie er sich im Kampf bewegt ist schon lange groß“, sagt Prof. Dr. Annette Brauerhoch, die Film- und Fernsehwissenschaft an der Universität Paderborn lehrt. Schon in frühen Filmen von 1905 haben Zuschauer ihrer Auskunft nach gerne Boxkämpfe geschaut. „Alles, was eine Auseinandersetzung mit einem Körper macht, ist interessant für den Zuschauer.“ Dabei ginge es nicht nur um Kampfszenen. Auch Horrorfilme, Melodramen oder Liebesfilme können Szenen haben, die die Neugier befriedigen. Der Zuschauer möchte sehen, zu welchen Kapazitäten der Körper im Stande ist. Das zeigt sich auch beim Tanz. Bei beiden Aspekten gehe es laut Brauerhoch um Körperbeherrschung und starke Ausdruckskraft. „Es geht nicht darum, zu gewinnen wie im wahren Leben, wenn es zu einem Kampf kommt. Wir wollen etwas sehen. Es geht um Schaukunst und nicht darum, dass ich gerne boxe“, erklärt die Professorin. Nicht die funktionalen Kampfbewegungen liegen daher auf der Leinwand im Fokus, sondern die künstlerischen, die genussträchtig gezeigt werden sollen. Kreativität endet nicht Aber auch Jahre nach dem Tod von Bruce Lee werden weitere Filme mit Kampfszenen inszeniert. Dass diese nicht fad werden, sieht Brauerhoch darin begründet, dass die Kreativität kein Ende nimmt und Filme mit der Gesellschaft interagieren und mit der Zeit in der sie entstehen. Somit ist kein Streifen wie der andere. Aushangschilder wie Lee sind allerdings sehr wichtig. „Wir lieben Stars. Bruce Lee war besonders und einzigartig. Er war nicht der Typ Cowboy und durfte entgegen der stereotypischen Rolle vor der Kamera agieren“, so Brauerhoch. Normalerweise wurden Chinesen als verweichlicht und gerne auch drogenabhängig präsentiert. Mit Lee ging eine Neuerung in Filmen einher. „Er hatte eine weibliche Ausdrucksfähigkeit und war gleichzeitig ein sensationeller Kämpfer, der sehr maskulin war. Das war eine Sensation.“ Warum Gewalt so wichtig ist in Filmen, ist für die Professorin klar: „Gewalt auf der Leinwand ist wichtig, weil sie folgenlos ist, wenn man sie nur anguckt. Wir haben eine grausame Schaulust.“

Hüttemann erinnert sich noch an Gänge ins Kino, wo er die Filme der Ikone gesehen hatte. „Nach dem Film rannten alle auf die Straße, sprangen umher, traten in die Luft. In dem Moment waren wir alle Bruce Lee.“ Doch der Boden der Tatsachen hatte ihn irgendwann wieder. Denn spätestens in einer körperlichen Auseinandersetzung musste der junge Hüttemann schnell merken, dass kein Lehrmeister neben ihm auftauchte, der ihm Tipps gibt, wie es in den Filmen der Fall ist. Näher fühlte er sich seinem Idol durch das Studieren der Kampfkunst daher nicht unbedingt. Trotzdem nimmt er viel aus den Lehren mit. So zum Beispiel das berühmte eingangs erwähnte Zitat. „Es geht darum, sich an jede Situation anpassen zu können. Wasser sucht den geringsten Widerstand, hat keine Angst, ist schön anzusehen, kann aber auch zerstörerisch sein.“

Kampftechniken abgeschaut

17 Jahre lernte Hüttemann intensiv, schaute sich auch Techniken von Kampfkünstler Chuck Norris ab. Nach dem Tod von Lee betraten weitere Recken die Filmbühne, die eine Faszination ausübten wie Steven Segal, Jean-Claude Van Damme oder Scott Adkins. Als Lehrer begegnen ihm auch Schüler, die sich mit dem Thema Kampfkunst auseinandersetzen, weil sie in Filmen die Stars gesehen haben. Doch der Nachwuchs merkt laut Hüttemann schnell, dass der Weg zu diesem Niveau lang ist. Das Interesse schwindet dann fix.

Bei Hüttemann ist es allerdings geblieben. Er versucht seinen Schülern ansatzlose Techniken beizubringen, wie es bereits bei Lee zu sehen war. Systeme der Ikone hat er sogar in sein eigenes Kampfsystem integriert. Der Briloner ist sich sicher: „Wenn Lee nicht so früh gestorben wäre, dann würde es sicher weniger Techniken geben, weil sie so gut sind.“

Oliver Milhoff muss sich gedulden

Oliver Milhoff aus Korbach saß als 12-jähriger Junge gebannt vor dem Fernseher und schaute auf den Bildschirm, als über eine VHS-Kassette das erste Mal Bruce Lee für ihn zu sehen war. „Er faszinierte mich sofort mit dieser mühelosen Eleganz und wie er mit chirurgischer Präzision Stöcke oder ähnliches benutzt hatte“, erinnert sich der heute 49-Jährige zurück. Ihm war schon damals bewusst, dass es sich bei dem Gezeigten nicht um die Realität handelt, aber dennoch zog ihn der Kampfkünstler in den Bann. Zum damaligen Zeitpunkt war für Milhoff alles Kung Fu oder Judo. Großartig differenziert wurde noch nicht, aber klar war: Er möchte auch Kung Fu lernen. Doch der Unterricht war zu teuer.

Erst acht Jahre später, als sich Milhoff in der Polizeiausbildung befand, wurde er wieder mit dem Thema konfrontiert. Bekannte machten ihn auf eine Wing-Tsun-Schule in Bottrop aufmerksam. Dort ging er dann in die Lehre. Umgeben von seinem Lehrer und den vielen Bewegungen fühlte sich der Schüler seinem Idol Bruce Lee direkt näher. „Aber mir wurde auch klar, dass ich viel tun muss. Das war mir vorher nicht bewusst und ich dachte noch, dass es viel schneller geht“, sagt Milhoff und lacht. Das entmutigte ihn aber nicht.

Einfluss auf Kampfsportler

Heute unterrichtet er selbst und merkt, wie Bruce Lee Einfluss auf die Einheiten hat – wenn auch nur in Anwesenheit der Erwachsenen. Vor allem Zitate von ihm fließen immer wieder mal ein. Beispiele: „Besser langsam und richtig als schnell und falsch“, „Man kann dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst“ oder „Ich fürchte nicht den Mann, der 10.000 Kicks einmal geübt hat, aber ich fürchte mich vor dem, der einen Kick 10.000 mal geübt hat.“

Auch Milhoff erlebt, dass Schüler zu ihm kommen, weil sie in Filmen Martial Arts gesehen haben, jedoch nicht mehr Bruce Lee. Ihn kennen die Schüler höchstens noch von Bildern. Den Filmen von heute kann Milhoff nicht immer viel abgewinnen. Seine Helden sind mittlerweile auch in einem gewissen Alter, wo die Bewegungen nicht mehr leicht fallen. Mit dem Thema beschäftigt er sich aber weiterhin in Reportagen und Dokumentationen. Wer sich intensiv mit dem verstorbenen Lee befasst, lernt auch, dass dieser zunächst als Tänzer Erfolge feierte und unter anderem Hongkong-Meister im Cha-Cha-Cha war. „Tanzen habe ich wegen ihm aber nicht gelernt“, scherzt Milhoff, „der Krug ging an mir vorbei.“