Laura Reermann aus Brilon war Missionarin auf Zeit

Für ein Jahr hat die Brilonerin Laura Reermann die Zelte im Sauerland abgebrochen und als Missionarin auf Zeit in Indonesien gearbeitet. Der Orden der Franziskanerinnen in Salzkotten bietet jungen Menschen seit Jahren die Möglichkeit für zwölf Monate in einer religiösen Gemeinschaft im Ausland mitzuleben, den einfachen Lebensstil zu teilen und in einem sozialen Projekt unentgeltlich mitzuarbeiten. Mittlerweile ist Laura Reermann wieder zurück.

Die indonesische Insel Nias ist weit weg – rund 11.000 Kilometer. Was hat Sie damals motiviert, so weit von der Heimat entfernt als Missionarin auf Zeit zu arbeiten?

Ich fand die Idee spannend, für ein Jahr in ein anderes Land zu gehen, sich voll auf die Kultur und die Leute vor Ort einzulassen. Dass es dann Nias geworden ist liegt daran, dass ich das Projekt, ein Rehazentrum für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, am spannendsten und passendsten für mich fand.

Arbeit hat viel Spaß gemacht

Sie hatten damals ihre Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin beendet und arbeiten jetzt wieder in diesem Beruf. Könnten Sie sich vorstellen, noch einmal für längere auf Nias zu arbeiten?

Das MaZ-Programm sieht das eigentlich nicht vor. Ich möchte aber auf jeden Fall noch einmal nach Nias reisen und die Menschen vor Ort besuchen. Ich schließe auch nicht aus, auf irgendeine andere Weise meinen Beruf mit einem Aufenthalt im Ausland zu verbinden.

Sie haben dort mit körperlich und geistig behinderten Kindern gearbeitet. Wie war das für Sie und was ist in der täglichen Arbeit völlig anders als hier bei uns?

Die Arbeit vor Ort hat mir großen Spaß bereitet. Gerade die Kinder haben es mir durch ihre offene Art auch sehr einfach gemacht. Es war schön zu sehen, dass die Menschen im Projekt wie eine Familie sind und ich aufgenommen wurde. Ich habe eine sehr enge Bindung zu den Kindern aufgebaut und die Kinder zu mir. Wir waren quasi wie Geschwister. In meinem Arbeitsalltag war so ziemlich alles anders als ich es aus Deutschland gewöhnt war. Es fing schon bei so kleinen Dingen an, wie den Kindern beim Waschen helfen oder dass die Kinder nur sehr selten Windeln getragen haben. Außerdem habe ich auf Nias viel Zeit mit den Kindern verbracht, mit ihnen gespielt und gelernt. Das gehört in Deutschland auch nicht zu meinen Aufgaben.

Laura Reermann mit Kindern in Indonesien. Foto: Privat / wp

Manchmal hat man ja Erinnerungen, die an akustische Reize, optische Eindrücke oder auch Gerüche gekoppelt sind. Was fällt Ihnen ganz spontan ein, wenn Sie an die Insel denken?

Wenn ich an Nias und meine Zeit dort denke, höre ich als erstes die Roller und Becaks (Motorradtaxis) hupen, denn das wird im indonesischen Straßenverkehr eigentlich zu jeder Gelegenheit gemacht. Und ich habe das Lachen der Kinder in den Ohren. Außerdem denke ich an das blaue Wasser des indischen Ozeans und die Hitze.

Was hat Ihnen am meisten gefehlt?

Während des Jahres hat mir am meisten gefehlt, mich in mein Auto setzen zu können und dahin zu fahren, wo ich gerade hin möchte.

Altkreis Brilon Vortrag und Erfahrungsaustausch Ein Jahr als Missionarin auf Zeit in Indonesien: ein Jahr weit weg von Hause, um in einem anderen Land jeden Tag zu beten? Falsch gedacht! Laura Reermann erzählt bei einem Vortrag über ihre Zeit auf Nias. Um über die Eindrücke und Begegnung mit einer fremden Kultur und ihren Erlebnissen in Nias zu berichten, lädt die Marianische Sodalität alle Interessierten für Sonntag, 26. Januar, um 17 Uhr ins Sodalenzimmer in der Heinrich-Lübke-Schule ein. Besonders willkommen sind Jugendliche und junge Erwachsene, die sich auf ihre Zeit nach dem Abitur bzw. der Schule vorbereiten und einen Erfahrungsaustausch suchen. Die Sodalen unterstützen die Projekte der Salzkottener Schwestern u.a. durch Erlöse aus dem Einsammeln der Weihnachtsbäume.

Ich habe neulich einen schönen Spruch gelesen: Ein Gesunder hat 1000 Wünsche, ein Kranker nur einen. Was können wir in Europa von den Menschen in Indonesien lernen?

Von den niassischen Menschen können wir lernen, auch mit kleinen Dingen zufrieden zu sein und nicht neidisch nach links und rechts zu schauen, sondern sich auf sich selber zu konzentrieren und zufrieden zu sein. Außerdem sind die Indonesier, die ich kennengelernt habe, sehr offene und herzliche Menschen. Ich finde es schwierig von „dem“ Indonesier zu sprechen, Indonesien ist ein riesiges Land und jede Insel hat ihre Unterschiede, in jeder Hinsicht.

Haben Sie heute noch Kontakt nach dort und unterstützen Sie die Menschen von hier aus?

Über Whatsapp kann ich zu den Mitarbeiterinnen und Schwestern Kontakt halten, zwischendurch machen wir auch mal einen Videocall. Zu Weihnachten habe ich den Menschen aus meinem Projekt ein Paket geschickt mit Schoko-Lollys, Seifenblasen und Haargummis.

Was macht so ein Auslandsjahr persönlich mit einem?

Ich denke, ich bin weltoffener geworden und nehme manche Dinge nicht mehr als selbstverständlich hin. Dass warmes Wasser aus der Leitung kommt, weiß ich als Luxus zu schätzen. Wir mussten das Wasser vor dem Trinken immer abkochen und aus der Dusche kam nur unaufgewärmtes Regenwasser.

Würden Sie es Gleichaltrigen uneingeschränkt empfehlen, als Missionarin auf Zeit zu arbeiten?

Auf jeden Fall. Man kann sich zwar im Vorfeld nicht alles ausmalen und alles planen. Ich habe gelernt, spontan auf Situationen zu reagieren und mich damit zu arrangieren.