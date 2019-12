Brilon. Die Kurhessenbahn will das Tempo ihrer Züge erhöhen. Das bedeutet auch Veränderungen für die Bahnhöfe in Brilon-Stadt und Brilon-Wald.

Kurhessenbahn möchte Haltestellen im Stundentakt anfahren

Die Kurhessenbahn will das Tempo ihrer Züge erhöhen, damit künftig auch auf dem Abschnitt zwischen Frankenberg und Korbach der Stundentakt eingehalten werden kann. Dort gibt es derzeit lediglich eine Bedarfshaltestelle. Die Folge: Züge rauschen immer wieder mal unbeabsichtigt durch. Der Fahrplan ist dabei auf die Anschlüsse in Marburg, Korbach sowie an die Obere Ruhrtalbahn in Brilon-Wald abgestimmt.

Mit dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag wird zwischen Frankenberg und Korbach auch an Sonn- und Feiertagen der Stundentakt eingeführt. Zur Verbesserung des Taktverkehrs überlegen der Kurhessische Verkehrsverbund, der Kreis Waldeck-Frankenberg und die betroffenen Kommunen, ob und welche Bahnübergänge aufgegeben werden können oder ausgebaut bzw. neu gesichert oder sogar neu angelegt werden müssen. Bisher sind die Züge mit durchschnittlich 60 km/h unterwegs

Änderungen für Bahnhöfe

Auch für die beiden Bahnhöfe in Brilon-Stadt und Brilon-Wald gibt es Änderungen.

RB 23205 fährt künftig um 05.58 Uhr und damit vier Minuten später in Brilon Wald los. Dadurch kann der Übergang vom RE 57 von Brilon-Stadt zeitlich besser gepuffert und der Anschluss an die Linie RB 4 in Korbach-Hbf reduziert werden.

RB 23211 verkehrt um 7.05 Uhr gegenüber heute elf Minuten früher ab Brilon-Stadt und erhält damit neu in Brilon-Wald Anschluss um 7.19 Uhr an die Linie RE 17 nach Hagen Hbf.

Die zwanzigminütige Standzeit der heutigen in den Nächten Samstag/ Sonntag verkehrenden RB 23044 in Willingen - Abfahrt in Brilon-Stadt um 22.48 Uhr - wurde zum Korbacher Hauptbahnhof verlegt. Der Zug verkehrt auch zwischen Brilon-Stadt und Korbach mit neuer Zugnummer, jedoch unverändert weiter umsteigefrei nach Kassel-Hauptbahnhof über Kassel-Wilhelmshöhe.