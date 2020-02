Brilon. Premiere für sechs Frauen und einen Mann: Sie lassen sich zu Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten ausbilden. Das steckt dahinter.

Krankenhaus Brilon beendet ersten Assistenten-Kurs

Der erste Kurs der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten am Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon steht kurz vor den Abschlussprüfungen. Sechs Frauen und ein Mann im Alter von 19 bis 52 Jahren stehen bei erfolgreich abgelegter Prüfung dem Arbeitsmarkt ab April zur Verfügung. Über Jobangebote können sich die einjährig ausgebildeten Pfleger- und Pflegerinnen angesichts der angespannten Personalsituation in der Pflege nicht beklagen.

Im Unterschied zur dreijährigen Ausbildung, die ebenfalls im Bildungszentrum jeweils zum 1. Oktobe angeboten wird, befähigt dieser Kurs bereits nach einem Jahr dazu, in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen tätig zu werden.

Schwerpunkt auf praktischer Tätigkeit

Der theoretische Unterricht, der mit 500 Unterrichtsstunden angesetzt ist, bezieht sich vor allem auf pflegerische Maßnahmen, die notwendig sind, um die Bedürfnisse der Patienten zu erkennen und Angebote zur Unterstützung vorzunehmen. Die Ausbildung ist praxisorientiert und eine echte Chance für Menschen, die sich mit theoretischen Inhalten schwertun.

Altkreis Brilon Noch Plätze frei Der nächste Ausbildungskurs zum Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten beginnt zum 1. April. Die Ausbildungsvergütung beträgt 680 Euro im Monat. Es sind noch Plätze frei und kurzfristige Bewerbungen noch möglich. Weitere Infos: Schulleitung Petra Vorderwisch 02961 780 1441 oder per Mail: petra.vorderwisch@kh-brilon.de.

Die Übernahme verantwortlicher Tätigkeiten beschränkt sich in der Assistenzausbildung auf die Pflege von Menschen in stabilen Lebenssituationen, das heißt, dass die Patienten sich nicht in einem akut bedrohlichen Zustand befinden.

Neben grundpflegerischen Tätigkeiten, wie der Unterstützung bei der Körperpflege oder der Nahrungsaufnahme, leisten Assistenten einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Selbstständigkeit eines Patienten. Eine enge Zusammenarbeit mit den examinierten Pflegefachkräften, die die Gesamtverantwortung der pflegerischen Versorgung tragen, ist dabei selbstverständlich.